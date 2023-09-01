Вона схожа на Землю. У Сонячній системі ховається ще одна планета: що з'ясували вчені

Автори нового дослідження припускають, що теоретична Дев'ята планета насправді не є величезним об'єктом, як кажуть теорії.

Related video

У найвіддаленіших куточках Сонячної системи, в поясі Койпера, знаходиться велика кількість кам'янистих невеликих транснептунових об'єктів. Властивості орбіт деяких з них припускають, що вони піддані гравітаційному впливу чогось більшого. І це може бути ще одна планета. Автори нового дослідження, опублікованого у виданні в The Astronomical Journal, вважають, що ця планета схожа на Землю, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ще 7 років тому група американських учених припустила, що в поясі Койпера, де розташовані транснептунові об'єкти, має існувати та сама Дев'ята планета, яку всі ці роки намагаються знайти вчені. Дослідники припустили, що вона розташована в 460 разів далі від Сонця, ніж Земля і водночас має великий розмір — вона приблизно в 6 разів більша за нашу планету.

На те, що тут розташована ще одна планета, вказує те, що деякі транснептунові об'єкти об'єднуються в групи і рухаються таким чином похилими орбітами. Дивну поведінку цих об'єктів можна пояснити якраз гравітаційним впливом невідомої планети.

У найвіддаленіших куточках Сонячної системи, в поясі Койпера, знаходиться велика кількість кам'янистих невеликих транснептунових об'єктів Фото: ESO

Земля розташована на відстані приблизно 150 млн км від Сонця, а це одна астрономічна одиниця. Найдальший відомий об'єкт у Сонячній системі віддалений від Сонця на 132 астрономічні одиниці. Багато кам'янистих тіл за Нептуном, який розташований на відстані в 30 астрономічних одиниць від нашої зірки називають транснептуновими об'єктами. До речі, карликова планета Плутон, яка колись була дев'ятою планетою нашої зоряної системи, розташована на відстані в 40 астрономічних одиниці від Сонця.

Автори нового дослідження, вчені з Японії, вважають, що на дивну поведінку деяких транснептуноних об'єктів насправді на свій гравітаційний вплив може впливати не така велика планета, як вважалося раніше.

За словами вчених, на краю Сонячної системи ховається кам'яниста планета, яка схожа на Землю за розмірами і масою. Її діаметр і маса приблизно в півтора-три рази більші за діаметр і масу Землі, а розташована вона на відстані від 250 до 500 астрономічних одиниць від Сонця. Ця гіпотетична планета також має похилу орбіту, що може пояснити незвичайні орбіти інших дрібних об'єктів у цьому регіоні космосу.

За словами вчених, на краю Сонячної системи ховається кам'яниста планета, яка схожа на Землю за розмірами і масою Фото: ScienceAlert

Вчені вважають, що гравітація цієї планети змушує об'єднуватися транснептунові об'єкти в групи вже на відстані в 150 астрономічних одиниць від нашої зірки. Якщо уважно почати вивчати цей регіон космосу, то можна виявити планету земного типу, вважають учені.

Попри те, що найпотужніший на сьогодні космічний телескоп Вебб може побачити галактики на відстані в 10-12 млрд світлових років від нас, він має обмеження на спостереження ближчих об'єктів. Насправді, проблема полягає в тому, що об'єкти в поясі Койпера дуже погано відбивають сонячне світло і виглядають дуже тьмяними. Тому, як вважають учені, варто дочекатися введення в експлуатацію потужніших обсерваторій. Вони теоретично можуть підтвердити або спростувати нове припущення щодо як існування дев'ятої планети, так і того, що вона схожа на Землю.

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили величезний кратер на маленькому світі за Плутоном. Це перший великий кратер з усіх відомих на об'єктах на краю Сонячної системи.

Також Фокус уже писав про те, що астрономи виявили нову планету, схожу за розмірами на Сатурн, але рік тут триває цілих 16 земних місяців. Це майже рекордний показник для всіх відомих екзопланет.