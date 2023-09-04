Небезпечний сусід Землі: чому майже половина місій на Місяць закінчується катастрофою

Відправити космічний апарат на Місяць — це тільки половина справи, потрібно щоб він ще й успішно приземлився там.

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Нещодавній успіх індійської місії "Чандраян-3" показав, що посадка на не надто рівній місцевості недалеко від Південного полюса Місяця можлива. Хоча 4 роки тому минула індійська місячна місія закінчилася катастрофою. Те ж саме сталося нещодавно і з російським посадковим модулем "Луна-25", який успішно розбився на поверхні Місяця, внаслідок чого утворився невеликий кратер. Ці місії показують, що польоти на Місяць залишаються небезпечними і непередбачуваними і через майже 60 років після першого приземлення тут земного апарату. За останні кілька років на Місяці зазнали аварії кілька космічних апаратів, але чому ці місії не увінчалися успіхом? Про це розповідає Гейл Айлс із Мельбурнського королівського технологічного інституту, Австралія, пише Inverse.

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Клуб місячних переможців

Місяць залишається поки що єдиним об'єктом, на який змогли висадитися люди. Вперше це сталося в 1969 році й очікується, що повернення людини на Місяць відбудеться вже через півтора року. Хоча Місяць розташований найближче до Землі, тільки чотирьом країнам світу вдалося здійснити успішні посадки своїх космічних апаратів на його поверхню. Як це було?

Першою країною у світі, яка здійснила приземлення посадкового модуля на Місяці став колишній СРСР. Апарат "Луна-9" приземлився на супутнику Землі в лютому 1966 року.

Другою країною у світі, яка змогла досягти такого успіху, стали США разом зі своїм посадковим модулем "Сервейер-1" у червні того ж 1966 року.

Третьою країною, яка посадила свій апарат "Чан'є-3" на Місяці став у 2013 році Китай.

Четвертою країною стала Індія, коли її посадковий модуль місії "Чандраян-3" приземлився на Місяці 23 серпня 2023 року. До речі, ця азійська країна стала першою, яка змогла здійснити посадку недалеко від південного полярного регіону.

Японія, Об'єднані Арабські Емірати, Ізраїль, Росія, Європейське космічне агентство, Південна Корея та Італія намагалися посадити свої апарати на Місяці, але безуспішно.

Після падіння апарата "Луна-25" утворився невеликий кратер Фото: NASA

Катастрофи на Місяці

Після того, як "Роскосмос" втратив зв'язок зі своїм апаратом "Луна-25", стало відомо, що виникли проблеми з його двигуном, що призвело до падіння на поверхню Місяця 19 серпня 2023 року. Так Росії не вдалося повторити успіх СРСР, коли апарат "Луна-24" успішно приземлився на Місяці ще 1976 року.

Але ще 2019 року на Місяці сталося ще дві знамениті аварії. У квітні ізраїльські вчені втратили зв'язок зі своїм посадковим модулем "Берешит", у нього виникли проблеми під час зближення з Місяцем, і він розбився. У вересні та сама доля спіткала посадковий модуль індійської місії "Чандраян-2". Після падіння апарату на Місяці уламки розкидало на кілька кілометрів.

Індійський посадковий модуль місії "Чандраян-3" на Місяці Фото: ISRO

Небезпечний космос

За словами Айлс, тільки трохи більше половини місій на Місяць виявляються успішними. Хоча, навіть запуск супутників на навколоземну орбіту — це не завжди 100% успіх.

"Водночас 98% пілотованих місій у космос виявляються успішними. Можливо, це пов'язано з тим, що вчені докладають більше зусиль для того, щоб астронавти змогли виконати свою місію", — каже Айлс.

Причини невдач безпілотних місій можуть ховатися не тільки в технологічних труднощах, потрібно дивитися набагато ширше, вважає вчена. За всю історію освоєння космосу люди змогли здійснити менше 20 тисяч запусків ракет-носіїв. Водночас на планеті переміщаються приблизно 1,5 млрд автомобілів і приблизно 40 тисяч літаків. І навіть із цими звичними нам транспортерними засобами іноді виникають проблеми, хоча люди ними користуються вже понад 100 років.

"Ми перебуваємо на самому початку освоєння космосу, тому не варто очікувати, що космічні ракети завжди правильно летітимуть у космос, а посадкові апарати завжди приземлятимуться на Місяці. У людей ще занадто мало досвіду", — вважає Айлс.

За словами вченої, якщо людство хоче створити повноцінну космічну цивілізацію, то потрібно подолати дуже багато проблем, адже космос — це небезпечне місце, і він не терпить помилок.

Детальніше про досягнення нової індійської місячної місії Фокус уже писав. Також нагадуємо, що перший індійський апарат для дослідження Сонця успішно вирушив у космос.