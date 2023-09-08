Знаковий момент. Манчестерський музей повернув скарби корінних народів Австралії додому (фото)

Манчестерський музей повернув понад 174 експонати корінній громаді Анінділяква в Австралії. Передбачається, що вони допоможуть зміцнити та відродити культуру, а також слугуватимуть навчальними інструментами для передачі культурної спадщини наступним поколінням.

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Манчестерський музей сприяє поверненню предметів повсякденного вжитку, зокрема ляльки, виготовлені з мушель, кошики, рибальські списи, бумеранги, нарукавні пов'язки та карту, геніально зроблену з черепашачих панцирів. Ці вироби прямують до громади Анінділяква, що проживає на архіпелазі в затоці Карпентарія, розташованому на північній околиці Австралії, пише the Guardian.

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Есмі Уорд, директорка Манчестерського музею, поділилася своїм баченням цього жесту: "Ми віримо, що це майбутнє музеїв". Вона додала, що не має наміру наказувати іншим інституціям, а радше надихати їх через розвиток стосунків.

"Саме такими ми повинні бути", — ствердила вона.

Численні організації, зокрема ЮНЕСКО, щиро сподіваються, що цей проєкт послужить парадигмою для наслідування музеями по всьому світу. Кріста Піккат, директорка ЮНЕСКО з питань культури та надзвичайних ситуацій, була присутня на офіційній передачі об'єктів у Манчестері, охарактеризувавши її як "справді історичний і зворушливий момент".

Вона додала, що ця подія виходить за межі простої репатріації; вона є втіленням спільних зусиль, діалогового процесу, підживлюваного такими рисами, як емпатія, довіра і любов.

Піккат сказала: "Це набагато більше, ніж репатріація, і я пам'ятаю, як була зворушена, коли почула презентацію. Це не втрата, це не відмова від чогось".

Повернуті предмети переважно придбав або обміняв протягом 1950-х років Пітер Ворслі, аспірант антропології Фото: @McrMuseum/X (Twitter)

Повернуті предмети переважно придбав або обміняв протягом 1950-х років Пітер Ворслі, аспірант антропології, який згодом став професором університету. Вважається, що наміри Ворслі пов'язані з налагодженням зв'язків з народом Анінділяква, спадщиною, яку ця репатріація має на меті продовжити.

Дебора Ворслі, дочка Пітера Ворслі і учасниця церемонії, погодилася з цим, сказавши: "Він був би дуже схвильований. Я відчуваю себе дуже, дуже гордою сьогодні".

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Важливо, що самі мешканці острова відіграли важливу роль у визначенні того, які об'єкти мають повернути, а які залишаться під опікою Манчестерського музею.

Варто зазначити, що об'єкти, обрані для повернення, вже давно не виставляли для публічного огляду і не використовували в педагогічних цілях.

Есмі Ворд, розмірковуючи про суперечливий характер, якого часто набувають дебати про репатріацію, зауважила: "Ми працюємо над репатріацією в цьому музеї з 1990-х років, і відтоді, як я стала директоркою, ми розглядаємо її як надбання, а не втрату. Як тільки ви розумієте, що йдеться про побудову стосунків, це змінює все. Я вважаю, що цей проєкт — неймовірний подарунок мешканцям Манчестера".

Важливо, що самі мешканці острова відіграли важливу роль у визначенні того, які об'єкти мають повернути, а які залишаться під опікою Манчестерського музею Фото: @McrMuseum/X (Twitter)

Народ Анінділяква, що налічує близько 1 600 осіб, складається з 14 кланів, які відстоюють традиційне право власності на землі та води, що складають архіпелаг Груте.

Троє представників громади Анінділяква приїхали до Манчестера на церемонію передачі музею, висловивши сподівання, що інші музеї надихатимуться прикладом музею.

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