Знаковый момент. Манчестерский музей вернул сокровища коренных народов Австралии домой (фото)

Манчестерский музей вернул более 174 экспонатов коренной общине Энинтиляква в Австралии. Предполагается, что они помогут укрепить и возродить культуру, а также послужат учебными инструментами для передачи культурного наследия следующим поколениям.

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Манчестерский музей способствует возвращению предметов повседневного обихода, в частности куклы, изготовленные из ракушек, корзины, рыбацкие копья, бумеранги, нарукавные повязки и карту, гениально сделанную из черепашьих панцирей. Эти изделия направляются в общину Энинтиляква, проживающую на архипелаге в заливе Карпентария, расположенном на северной окраине Австралии, пишет the Guardian.

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Эсми Уорд, директор Манчестерского музея, поделилась своим видением этого жеста: "Мы верим, что это будущее музеев". Она добавила, что не намерена приказывать другим институтам, а скорее вдохновлять их через развитие отношений.

"Именно такими мы должны быть", — утвердила она.

Многочисленные организации, в частности ЮНЕСКО, искренне надеются, что этот проект послужит парадигмой для подражания музеями по всему миру. Криста Пиккат, директор ЮНЕСКО по вопросам культуры и чрезвычайных ситуаций, присутствовала на официальной передаче объектов в Манчестере, охарактеризовав ее как "действительно исторический и трогательный момент".

Она добавила, что это событие выходит за пределы простой репатриации; оно является воплощением совместных усилий, диалогового процесса, подпитываемого такими чертами, как эмпатия, доверие и любовь.

Пиккат сказала: "Это гораздо больше, чем репатриация, и я помню, как была тронута, когда услышала презентацию. Это не потеря, это не отказ от чего-то".

Возвращенные предметы преимущественно приобрел или обменял в течение 1950-х годов Питер Уорсли, аспирант антропологии Фото: @McrMuseum/X (Twitter)

Возвращенные предметы преимущественно приобрел или обменял в течение 1950-х годов Питер Уорсли, аспирант антропологии, который впоследствии стал профессором университета. Считается, что намерения Уорсли связаны с налаживанием связей с народом Энинтиляква, наследием, которое эта репатриация имеет целью продолжить.

Дебора Уорсли, дочь Питера Уорсли и участница церемонии, согласилась с этим, сказав: "Он был бы очень взволнован. Я чувствую себя очень, очень гордой сегодня".

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Важно, что сами жители острова сыграли важную роль в определении того, какие объекты должны вернуть, а какие останутся под опекой Манчестерского музея.

Стоит отметить, что объекты, выбранные для возвращения, уже давно не выставляли для публичного обозрения и не использовали в педагогических целях.

Эсми Уорд, размышляя о противоречивом характере, который часто приобретают дебаты о репатриации, отметила: "Мы работаем над репатриацией в этом музее с 1990-х годов, и с тех пор, как я стала директором, мы рассматриваем ее как достояние, а не потерю. Как только вы понимаете, что речь идет о построении отношений, это меняет все. Я считаю, что этот проект — невероятный подарок жителям Манчестера".

Важно, что сами жители острова сыграли важную роль в определении того, какие объекты должны вернуть, а какие останутся под опекой Манчестерского музея Фото: @McrMuseum/X (Twitter)

Народ Энинтиляква, насчитывающий около 1 600 человек, состоит из 14 кланов, которые отстаивают традиционное право собственности на земли и воды, составляющие архипелаг Груте.

Трое представителей общины Энинтиляква приехали в Манчестер на церемонию передачи музея, выразив надежду, что другие музеи будут вдохновляться примером музея.

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