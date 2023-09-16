Кров і м'ясо. Що за дивні червоні цятки трапляються на яйцях і чи можна їх їсти (відео)

Кожен з нас стикався з ситуацією, коли розбиваючи яйце, натикаєшся на дивні червоні або коричневі плями — вчені нарешті розповіли, що це.

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Приготування омлету на сніданок може бути затьмарене, якщо розбиваючи яйце ви виявите таємничі червоні або коричневі згустки на ньому. Ця картина може здатися вельми відразливою, але дослідники радять не панікувати, пише IFLScience.

По-перше, вчені наголошують, що яйця з подібними плямами не зашкодять здоров'ю людини. По-друге, у науки є досить вагоме обґрунтування того, як вони з'являються. Дослідники зазначають, що подібні крихітні згустки, як правило, являють собою плями крові або м'яса. Зазначимо, що подібні згустки не особливо поширені, як мінімум, у яйцях промислового виробництва, оскільки підприємства просвічують свій продукт, щоб усунути подібні "недоліки". Статистика свідчить про те, що в середньому вони трапляються менш ніж в 1% від загальної кількості яєць на виробництві.

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Як утворюються плями в яйцях?

Дослідники зазначають, що обидва типи плям можуть утворитися ще на етапі формування яєць. Наприклад, плями крові можуть утворитися під час овуляції або в самому яєчнику, або в трубці між яєчником курки і маткою (яйцепроводом).

Яйцеклітини починають формуватися в заповнених рідиною мішечках, відомих як фолікули, всередині яєчника, при цьому фолікули мають власну густу мережу кровоносних судин. Ці судини можуть кровоточити, коли фолікул розривається і вивільняє яйцеклітину, а кров, що витікає, може прилипнути до поверхні яєчного жовтка. Однак іноді в яєчному білку можна виявити плями крові під час кровотечі з яйцепроводу.

Коричневі плями є м'ясними й складаються з тканини, що захоплюється яйцем під час проходження через яйцепровід — тому, як правило, вони виявляються в білку. Вчені зазначають, що здебільшого м'ясні плями коричневого кольору, проте часом вони можуть бути червоними або білими.

Чому вони виникають?

Дослідження показують, що існує ціла низка чинників, які можуть сприяти утворенню плям крові або м'яса. До них належать:

вік курей;

харчування;

навколишнє середовище;

генетика.

Результати дослідження також показали, що нестача вітаміну А в раціоні збільшує ймовірність того, що кури відкладуть яйця з плямами крові. Крім того, причиною може послужити стрес, гучний шум, інфекційні бактерії, віруси, зміна температури.

Чи безпечно їсти яйця з плямами?

Дані Центру безпеки яєць свідчать про те, що плями крові або м'яса зовсім не впливають на їхню якість, а тому продукт повністю безпечний для вживання в їжу і не завдасть шкоди, якщо приготований правильно. Водночас якщо зовнішній вигляд яєць із плямами викликає у вас напад нудоти, вчені радять просто видалити плями.

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