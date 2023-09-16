Кровь и мясо. Что за странные красные точки встречаются на яйцах и можно ли их есть (видео)

Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда разбивая яйцо, натыкаешься на странные красные или коричневые пятна — ученые наконец-то рассказали, что это.

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Приготовление омлета на завтрак может быть омрачено, если разбивая яйцо вы обнаружите таинственные красные или коричневые сгустки на нем. Эта картина может показаться весьма отталкивающей, но исследователи советуют не паниковать, пишет IFLScience.

Во-первых, ученые отмечают, что яйца с подобными пятнами не навредят здоровью человека. Во-вторых, у науки есть весьма веское обоснование того, как они появляются. Исследователи отмечают, что подобные крохотные сгустки, как правило, являют собой пятна крови или мяса. Отметим, что подобные сгустки не особенно распространены, как минимум, в яйцах промышленного производства, так как предприятия просвечивают свой продукт, чтобы устранить подобные "недостатки". Статистика свидетельствует о том, что в среднем они встречаются менее чем в 1% от общего количество яиц на производстве.

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Как образуются пятна в яйцах?

Исследователи отмечают, что оба типа пятен могут образоваться еще на этапе формирования яиц. Например, пятна крови могут образоваться во время овуляции либо в самом яичнике, либо в трубке между яичником курицы и маткой (яйцеводом).

Яйцеклетки начинают формироваться в заполненных жидкостью мешочках, известных как фолликулы, внутри яичника, при этом фолликулы имеют собственную густую сеть кровеносных сосудов. Эти сосуды могут кровоточить, когда фолликул разрывается и высвобождает яйцеклетку, а вытекающая кровь может прилипнуть к поверхности яичного желтка. Однако иногда в яичном белке можно обнаружить пятна крови при кровотечении из яйцевода.

Коричневые пятна являются мясными и состоят из ткани, захватываемой яйцом во время прохождения через яйцевод — поэтому, как правило, они обнаруживаются в белке. Ученые отмечают, что в большинстве своем мясные пятна коричневого цвета, однако порой они могут быть красными или белыми.

Почему они возникают?

Исследования показывают, что существует целый ряд факторов, которые могут способствовать образованию пятен крови или мяса. К ним относятся:

возраст кур;

питание;

окружающая среда;

генетика.

Результаты исследования также показали, что недостаток витамина А в рационе увеличивает вероятность того, что куры отложат яйца с пятнами крови. Кроме того, причиной может послужить стресс, громкий шум, инфекционные бактерии, вирусы, изменение температуры.

Безопасно ли есть яйца с пятнами?

Данные Центра безопасности яиц свидетельствуют о том, что пятна крови или мяса вовсе не влияют на их качество, а потому продукт полностью безопасен для употребления в пищу и не нанесет вреда, если приготовлен правильно. В то же время, если внешний вид яиц с пятнами вызывает у вас приступ тошноты, ученые советуют попросту удалить пятна.

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