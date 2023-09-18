Насправді Чумацький Шлях викривлений: астрономи знайшли цьому причину (фото)

Причиною деформації галактичного диска є найзагадковіша речовина у Всесвіті.

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Поки що астрономам дуже складно точно визначити форму нашої галактики і це пов'язано з тим, що ми знаходимося всередині неї. Проте сучасні космічні телескопи, наприклад, телескоп Gaia, вивчають нашу галактику, щоб допомогти вченим скласти точну карту Чумацького Шляху. Хоча астрономи вже припускали, що наша галактика викривлена, але не розуміли, чому це сталося. Одна з основних теорій припускала, що це сталося через зіткнення з карликовою галактикою в далекому минулому. Але автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, стверджують, що викривлення галактичного диска викликане темною матерією, пише ScienceAlert.

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Уперше вчені з'ясували, що Чумацький Шлях не є повністю плоским диском, за допомогою космічного телескопа Gaia, який розпочав роботу 10 років тому. Спостереження показали, що зовнішній край галактичного диска викривлений. Астрономи припустили, що приблизно 6 млрд років тому до цього призвело зіткнення Чумацького Шляху з карликовою галактикою. Тепер же вчені вважають, що за цим стоїть найзагадковіша і невидима речовина — темна матерія.

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Нині вже відомо про те, що навколо більшості галактик, зокрема навколо нашої, розташоване гало з темної матерії. Власне, більша частина маси галактик якраз і сконцентрована в цьому гало. Тому темна матерія може впливати на форму і структуру галактики. Якщо гало з темної матерії має сильний нахил щодо площини галактики, то гравітація темної матерії може викривити галактичний диск.

Модель гало Чумацького Шляху, яке оточує галактичний диск Фото: ScienceAlert

Автори нового дослідження вважають, що це єдине пояснення того, чому Чумацький Шлях викривлений і має таку форму. Учені з'ясували, що зоряне гало навколо нашої галактики, в якому обертається галактичний диск, також викривлене. А це означає, що гало темної матерії має великий нахил щодо площини Чумацького Шляху.

Автори дослідження створили модель галактики, в якій гало з темної матерії було нахилене на 25 градусів відносно галактичного диска. Після цього вони включили в модель спостереження за рухами зірок і еволюцією нашої галактики за останні 5 млрд років. Модель показала, що нахилене гало з темної матерії дійсно впливає на форму галактики та викривляє її галактичний диск. Остаточний результат показав помітну схожість між тим, що астрономи бачать у Чумацькому Шляху і моделюванням. Тобто деформація все ж викликана нахилом гало з темної матерії.

Якщо гало з темної матерії має сильний нахил щодо площини галактики, то гравітація темної матерії може викривити галактичний диск Фото: ESO/S. Brunier

Водночас учені дійшли висновку, що свій вплив на викривлення галактичного диска також справило і зіткнення з карликовою галактикою в далекому минулому. Але деформація нашої галактики від цієї події закінчилася вже давно, а вплив темної матерії триває і зараз.

При цьому вчені вважають, що гало з темної матерії мільярди років тому було нахилене на 50 градусів, а потім цей нахил з плином часу значно зменшився до приблизно 25 градусів. Автори дослідження вважають, що до 50% спіральних галактик у Всесвіті тією чи іншою мірою є викривленими.

Як уже писав Фокус, щось заважає рости нашому Всесвіту і вчені вважають, що це невідома сила природи. Вчені вважають, що розв'язати проблему з розширенням Всесвіту може внесення змін в існуючу космологічну модель.

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