Учені створили крихітний двигун для космічних апаратів: використовує воду як паливо (фото)

Новий двигун створює постійну тягу в 1,25 міліньютона.

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Інженери з Європейського космічного агентства (ЄКА) створили новий крихітний двигун для супутників, який за розмірами менший, ніж кінчик пальця людини. Цей міні-двигун використовує воду як паливо, і випробування показали, що він може бути встановлений на кубсатах — наносупутниках, які відправляють у космос разом зі звичайними супутниками, пише ScienceAlert .

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Інженери NASA зараз займаються створенням двигунів для кубсатів, де паливом виступає вода. Але їхня концепція не передбачає такого маленького розміру, якого вдалося досягти при створенні міні-двигуна інженерам з ЄКА.

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Незважаючи на те, що сам двигун під назвою ICE-Cube Thruster менший за кінчик пальця людини, він показав ефективну роботу на основі водного палива. Поки що вчені провели випробування цього двигуна в лабораторних умовах, але незабаром планують провести випробування в космосі.

Якщо все пройде добре, то майбутні кубсати зможуть мати екологічно чисті та дуже прості двигуни. Створити нову рухову установку для кубсатів вчені вирішили через те, що на цей вид супутників збільшується попит і їх все більше відправляють у космос.

Новий двигун створює постійну тягу в 1,25 міліньютона Фото: ESA

За словами авторів розробки, ICE-Cube Thruster дасть змогу кубсатам літати в космосі без потреби мати велике сховище для газового палива. У новому двигуні за допомогою електролізу, коли через воду проходить струм потужністю 20 Вт, відбувається поділ води на кисень і водень. Вони викидаються в космос через сопло, що створює необхідну тягу для руху кубсата. Довжина камери, де відбувається електроліз, і сопла становить менше 1 мм.

Науковці під час випробувань на Землі змогли отримати під час роботи двигуна постійну тягу в 1,25 мілліньютон, а цього достатньо для переміщення наносупутника в космосі.

Для порівняння, у найпотужнішій ракеті Space Launch System двигуни створюють тягу в 39,1 меганьютона, щоб вона могла полетіти в космос і доставити туди корисне навантаження.

За словами вчених, через те, що новий двигун не використовує звичайне паливо, його конструкція набагато простіша і її можна було зробити меншою, що і вдалося вченим.

Автори розробки вважають, що сонячні панелі кубсатів забезпечать двигун сонячною енергією, яка після перетворення в електроенергію забезпечить стабільну роботу системи електролізу в двигуні.

Зараз кубсати запускають у космос як додаткове корисне навантаження разом з основними супутниками або космічними кораблями.

Фокус уже писав про те, що космічний апарат NASA, коли прилетів до астероїда Бенну, був неприємно "здивований" тим, що він тут побачив. До того ж астероїд ледь не згубив усю місію зі збору зразків місцевої породи. Апарат OSIRIS-REx за кілька днів доставить ці зразки на Землю і для США ця місія є першою, коли їхньому апарату вдалося зробити таке.