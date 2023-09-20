У Львові хірурги за допомогою робота Da Vinci видалили пухлину 4-річній дівчинці (фото)

У дівчинки утворення, розмір якого становив 15 см, зафіксували в правому наднирнику – ендокринній залозі, що відіграє важливе значення в обміні речовин.

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У львівській дитячій лікарні св. Миколая хірурги застосували робот Da Vinci для того, щоб видалити пухлину наднирника 4-річній Аліні. Перше медичне об'єднання Львова у Facebook повідомило подробиці.

До цього маленька пацієнтка перенесла трансплантацію кісткового мозку. До цього хірургічних втручань із застосуванням робота-хірурга Da Vinci у нашій державі не проводилося.

Дівчинка з Вінниці з минулого літа дитина бореться з тяжкою недугою. Спочатку у неї піднялася температура. Згодом батьки звернулися до медиків. Дитині діагностували злоякісну пухлину нервової системи – нейробластому 4 стадії.

При нейробластомі пухлини, як вказано у повідомленні, можуть розвиватись в будь-якій ділянці симпатичної нервової системи в організмі людини. У дівчинки вона локалізувалася в правому наднирнику – ендокринній залозі, що відіграє важливе значення в обміні речовин. При цьому пухлина сягала аж 15 см.

Фахівці очікували певного етапу лікування для того, щоб провести операцію. Вони стежили за показниками дівчинки.

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Видалили пухлину повністю за допомогою робота Da Vinci. Лікарі зазначили, що такий метод більш точний та не такий травматичний для дітей. Операція відбувається через мінірозріз, а вбудована мінідіагностична система дозволяє лікарям реалізувати точні та ювелірні втручання. Утворення зменшилось до 5 см, Алінка з батьками приїхала до Львова.

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо, що львівські хірурги видалили у 12-річного підлітка рідкісну пухлину розміром 6 см. Утвір великих розмірів був нетипово розміщений у ділянці шиї.