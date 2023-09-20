Невдалий обід. Змія вдавилася інвазивною "гострою" рибою і мало не померла: її врятував учений (фото)

Риба з колючим плавником застрягла в стравоході змії, коли та намагалася проковтнути жертву занадто великого розміру.

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Науковець Ніколя Фуенто, який займається вивченням змій, став свідком не дуже вдалого обіду змії. Та намагалася проковтнути інвазивний вид риби з колючим плавцем і мало не померла від цього. На допомогу рептилії прийшов учений та його помічник, які врятували змію від смерті. Дивовижний випадок вдалося зняти на камеру, пише Live Science.

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Багато видів змій їдять рибу і для цього вони можуть дуже широко розкрити свою пащу, щоб проковтнути навіть велику здобич. Але в цьому випадку змія намагалася проковтнути інвазивний вид риб для півдня Франції.

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Під час польових досліджень Ніколя Фуенто та його помічник стали свідками того, як місцева змія, що належить до виду гадюковий вуж (Natrix maura) намагається проковтнути надто велику для неї рибу. Спочатку він подумав, що відбувається звичайний процес харчування змії, але потім він звернув увагу на неприродну поведінку рептилії.

Виявилося, що риба застрягла в стравоході, і змія намагалася виштовхнути її назад, імовірно, усвідомивши, що ця здобич може бути і смачною, але дуже небезпечною для її життя. Найімовірніше, змія почала задихатися, каже вчений.

Виявилося, що риба застрягла в стравоході, і змія намагалася виштовхнути її назад, імовірно усвідомивши, що ця здобич може бути і смачна, але дуже небезпечна для її життя Фото: Live Science

Фуенто попросив свого помічника тримати змію, поки він намагатиметься врятувати її від неминучої смерті. Але як виявилося, риба має колючий плавник і сильно застрягла в стравоході змії. Тому вченому довелося дуже сильно постаратися, щоб витягнути жертву з пащі хижака, який сам перетворився на жертву обставин.

Коли вчений витягнув рибу, то змія швидко ретирувалася з місця, де їй так і не вдалося поласувати чимось смачним. Оглянувши рибу вчений дійшов висновку, що це звичайний йорж (Gymnocephalus cernua). Цей вид мешкає в прісноводних водоймах деяких частин Європи та Азії. Але у Франції він є інвазивним видом, оскільки ця територія не є рідним місцем проживання цих риб. Через те, що звичайні йоржі мають колючі спинні плавники хижакам дуже важко їх проковтувати. Власне, це вкотре показав випадок зі змією.

Коли вчений витягнув рибу, то змія швидко ретирувалася з місця, де їй так і не вдалося поласувати чимось смачним Фото: Live Science

За словами Фуенто, гадюкові вужі проводять дуже багато часу в прісних водоймах, де харчуються переважно рибою. Але іноді їхній ареал проживання перетинається з місцями проживання звичайних йоржів. Швидше за все через те, що цей вид змій не часто зустрічається з інвазивним видом риб, стався такий випадок. Водночас чисельність цього виду змій скорочується і це спричинено як забрудненням водойм, так і, можливо, через зустрічі з такими інвазивними видами риб, вважає науковець.

За словами Фуенто, йому відомі випадки, коли інші види змій у Європі гинули через спроби проковтнути інші інвазивні види риб. Але, з іншого боку, також відомі випадки, коли деякі змії вмирали під час поглинання і місцевих риб. Вчений вважає, що існує ймовірність того, що деякі види змій все ж змогли пристосуватися до співіснування поруч з інвазивними видами своїх жертв і навчилися їх уникати.

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