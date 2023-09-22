Ніби з 90-х. У лісах Таїланду виявили дивного павука з неоново-синіми лапами (фото)

Новий дивовижний вид досягає вельми дивовижних розмірів і мешкає в мангрових лісах.

Related video

У різних куточках нашої планети мешкають тисячі видів, які все ще невідомі науці. Один із них був виявлений дослідниками в мангровому лісі в Таїланді. Під час експедиції вченим вдалося виявити дивного павука з лапами кольору електрик, який досягав розміру людської долоні, пише Forbes.

Дослідник ДжоЧо Сіппават об'єднався з дослідницею павуків Нарін Чомпупхуанг з Університету Кхон Каєн, раніше у 2022 році їм уже вдалося виявити новий вид тарантула, що мешкає в стеблах бамбука. Тепер, схоже, їм знову вдалося виявити вид, раніше невідомий науці.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дивовижне павукоподібне з ногами кольору електрик було виявлено в лісі й отримало назву Chilobrachys natanicharum. Зазначимо, що дослідникам і раніше було відомо про існування цього павука — його виявили в комерційних цілях торгівлі домашніми тваринами. Однак до цього моменту його середовище проживання і природна поведінка були невідомі. Тепер ученим вдалося пролити світло на цю таємницю.

Дослідження торгівлі екзотичними домашніми тваринами було проведено у 2022 році. Результати показали, що в Інтернеті продаються понад 1200 видів павукоподібних, при цьому однією з найпопулярніших груп були тарантули. До цього списку також потрапив і електричний синій тарантул, який через своє унікальне забарвлення є вельми "привабливим товаром".

Новий вид став єдиним видом тарантулів, що мешкають у мангрових лісах Таїланду Фото: Yuranan Nanthaisong

За словами дослідників, вони виявили павука в дуплі мангрового дерева, де, ймовірно, і мешкають ці тварини в дикій природі. Цікаво, що цей новий вид фактично є першим видом тарантулів, коли-небудь виявлених у мангрових лісах Таїланду.

За словами Чомпуфуанга, спіймати синього електричного тарантула — завдання не з простих: для цього необхідно залазити на дерево і виманювати його з комплексу дупл в умовах вологої та слизької погоди. У результаті за всю експедицію вченим вдалося зібрати лише двох представників цього виду.

Науковці зазначають, що секрет дивовижного яскравого синього кольору цих тарантулів полягає не в наявності синього пігменту, а в унікальній структурі їхнього волосся, що включає наноструктури, здатні маніпулювати світлом, створюючи неповторний неоново-синій.

Автори дослідження планують продовжити роботу, щоб дізнатися більше про середовище проживання і поведінку в дикій природі цього нового виду тарантулів.

Раніше Фокус писав про те, чому на початку осені здається, що квартири й будинки захоплюють павукоподібні.