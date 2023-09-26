Навряд чи пережив полярну ніч: Індія продовжить спроби розбудити сплячий місяцехід "Чандраяан-3"

Індія не полишає спроб відновити зв'язок із місяцеходом "Чандраяан-3", але ці зусилля не виглядають багатонадійними. Космічна місія розраховувалася на один місячний день, поки в сонячних панелях був заряд електрики.

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Посадковий модуль і місяцехід "Чандраян-3" заснули на поверхні Місяця, а спроби оживити ці два космічні апарати тривають після того, як завершиться місячна ніч. Індійська організація космічних досліджень (ISRO) 22 вересня не полишала спроб відновити контакт зі своєю космічною місією, але зворотного сигналу не було. Про це повідомляють у соцмережі X (Twitter).

Водночас агентство поки що не здається і продовжує спроби.

Посадковий модуль "Вікрам" перейшов у сплячий режим 3 вересня, коли закінчився місячний день, його супутник — місяцехід "Праг'ян" — заснув поблизу, оскільки заряд електроенергії на сонячній панелі вичерпався. Коли ж промені Сонця знову висвітлять те місце, де розташована ця пара космічних апаратів, на південному полюсі Місяця, представники космічного агентства Індії знову спробують налагодити зв'язок.

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Місячний день і ніч тривають приблизно 14 діб. Вдень на Місяці висока температура і яскраво, в нічний час холодно і темно. Тривалість місії "Чандраян-3" розраховувалася на один місячний день, поки сонячні панелі посадкового модуля перетворювали світло на електрику.

Представники Індії, судячи з усього, спробують відновити контакт зі своєю першою успішною місією, але ймовірність успіху невисока, оскільки може бути, що місія "Чандраян-3" не пережила екстремального зниження температури під час місячної ночі.

Нагадаємо, що вчені розповіли, що буде з ґрунтом, зібраним на астероїді Бенну.

Також повідомлялося, що в НАСА відклали старт експедиції на Марс, оскільки вирішили, що місія навряд чи успішно повернеться на Землю.