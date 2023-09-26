Поціловані феями. Учені створили атлас "чарівних кіл": вони більш поширені, ніж ми думали

Глобальна оцінка показала, що ці дивовижні області без рослинності розкидані по трьох континентах і 15 країнах — це може допомогти розгадати таємницю їхньої появи.

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Ці дивовижні кола зацікавили вчених ще у 2014 році, коли їх вперше було виявлено в Намібії, опісля дослідники помітили подібні ділянки та в деяких частинах Австралії. Утім, досі їм так і не вдалося розгадати таємницю того, як вони з'являються на землі, пише Science Alert.

Відомі як "чарівні кола" або "кола фей", вони є справжньою екологічною загадкою. Відомо, що ділянки з'являються в пустельних регіонах у вигляді круглих, "безплідних" кіл серед низької трав'янистої рослинності, яка вкриває землю навколо, але не всередині самого кола. Як правило, діаметр кіл фей сягає до 12 метрів, при цьому вони майже завжди розділені й не стикаються між собою.

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Довгий час вчені намагалися з'ясувати, як і чому утворюються ці загадкові чарівні кола, але, на жаль, їхня таємниця так і залишилася нерозгаданою. Усе ж деякі ідеї у дослідників є: дехто припускає, що казкові кола якимось чином пов'язані з термітом, щоправда, яким саме, поки незрозуміло.

"Кола фей" знайдено на 3 континентах у 15 країнах Фото: PNAS, 2023

Вчені також помітили, що рослинність на територіях, де також присутні казкові кола, зростає активніше. Передбачається, що це може бути пов'язано з тим, що кола допомагають максимально використовувати мізерні водні ресурси. До 2021 року вчені також вважали, що кола можуть бути утворені через те, що певні рослини залишають токсини в землі, утім, згодом цю теорію відкинули.

У новому дослідженні вчені з Університету Аліканте в Іспанії використовували супутникові знімки дуже високого дозволу і машинне навчання для аналізу результатів. Загалом їм вдалося досконально вивчити 574 799 гектарів землі по всьому світу. У результаті вчені виявили, що кола фей зустрічаються не тільки в Намібії та Австралії.

Результати дослідження свідчать про те, що чарівні кола трапляються на трьох континентах у 15 країнах, зокрема Сахель, Мадагаскар, Близьку Західну Азію, Західну Сахару, Африканський Ріг, а також Центральну і Південно-Західну Австралію. Загалом ученим вдалося виявити 263 місця, де зустрічаються кола фей.

За словами провідного автора дослідження, вченого-еколога Еміліо Гірадо, вони з колегами провели глобальну і систематичну оцінку візерунків рослинності, схожих на казкові кола. У результаті їм вдалося виявити сотні місць на трьох різних континентах. Команда вважає, що результати їхньої роботи дають уявлення про екологію та біогеографію цих дивовижних зразків рослинності. Крім того, вченим, по суті, вдалося скласти перший в історії атлас їхнього глобального поширення на Землі.

Вчені вважають, що порівнявши ландшафти, їм вдасться знайти щось, що об'єднує всі ці території. А значить вони нарешті зможуть розгадати цю геологічну загадку утворення кіл фей. Дослідникам уже відомо, що казкові кола, як правило, з'являються в місцях з..:

сухим кліматом;

посушливим пустельним середовищем;

високими температурами;

низькою сезонністю опадів;

ґрунтом із низьким вмістом поживних речовин і високим вмістом піску.

Раніше Фокус писав про те, що Сахара перетворюється з піщаної пустелі на зелений ліс кожні 21 000 років: як це може бути.