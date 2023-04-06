Знайдені в Австралії "кола фей" поставили вчених у глухий кут: як вони з'явилися (фото)

Дослідники часто називають порожні круглі ділянки на землі "колами фей". Їхні наукові дослідження не враховували знання корінного населення Австралії, яке передає свій життєвий досвід в усних оповіданнях, витворах мистецтва, церемоніях і піснях.

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В австралійській пустелі через рівні проміжки часу трапляються порожні круглі ділянки. Вони інтригують і спантеличують вчених. Однак для місцевих жителів ці кола набагато менш загадкові. Про це повідомляє Yahoo News.

Попередні наукові дослідження цих таємничих кіл не враховували знання корінного населення Австралії. Натомість вчені екстраполювали закономірності, виявлені в африканських пустелях Намібії та Анголи, і дійшли висновку, що австралійські кола були викликані "самоорганізацією трав у процесі конкуренції за воду та поживні речовини".

Не переконавшись у правильності цього пояснення, команда дослідників продовжила вивчати "кола фей", використовуючи знання корінних народів.

"Аборигени завжди продовжували вдосконалювати свої знання, живучи безперервно на цьому континенті щонайменше 65 000 років", — повідомила Фіона Уолш, етноекологиня та керівниця групи, у пресрелізі Університету Західної Австралії.

За словами дослідників, у мовах корінних народів є назви для цих порожніх кіл, Мова Manyjilyjarra називала їх "лініджі", а мова Warlpiri — "мінгкіррі".

"Лініджі — це житла термітів, які живуть під землею. Я дізналася про це від своїх людей похилого віку і сама бачила це багато разів", — сказала в пресрелізі Гледіс Біду, старійшина народу березень і співавторка дослідження.

Результати дослідження підтвердили, що поява "кіл фей" пов'язана з термітами. Фото: Yahoo.News

Результати дослідження підтвердили, що поява "кіл фей" пов'язана з термітами.

Корінні народи передають свої знання про "лініджі" в усних оповіданнях, витворах мистецтва, церемоніях і піснях.

Раніше Фокус писав, що вчені розгадали таємницю стародавніх візерунків, що охоплюють Аравійську пустелю. Вченим знадобилося майже 100 років, щоб з'ясувати, хто й навіщо створив ці кам'яні споруди.

Також повідомлялося, що вчені розповіли, яка пустеля є найбільшою у світі. Найбільша спекотна пустеля і найбільша холодна пустеля у світі є зовсім не безплідними місцями.