Найденные в Австралии "круги фей" поставили ученных в тупик: как они появились (фото)

Исследователи часто называют пустые круглые участи на земле "кругами фей". Их научные исследования не учитывали знания коренного населения Австралии, которое передает свой жизненный опыт в устных рассказах, произведениях искусства, церемониях и песнях.

Related video

В австралийской пустыне через равные промежутки времени встречаются пустые круглые участки. Они интригуют и озадачивают ученых. Однако для местных жителей, эти круги гораздо менее загадочны. Об этом сообщает Yahoo News.

Издание отмечает, что предыдущие научные исследования этих таинственных кругов не учитывали знания коренного населения Австралии. Вместо этого ученые экстраполировали закономерности, обнаруженные в африканских пустынях Намибии и Анголы, и пришли к выводу, что австралийские круги были вызваны "самоорганизацией трав в процессе конкуренции за воду и питательные вещества".

Не убедившись в правильности этого объяснения, команда исследователей продолжила дальше изучать "круги фей", используя знания коренных народов.

"Аборигены всегда продолжали совершенствовать свои знания, живя непрерывно на этом континенте по меньшей мере 65 000 лет", — сообщила Фиона Уолш, этноэколог и руководитель группы, в пресс-релизе Университета Западной Австралии.

По словам исследователей, в языках коренных народов есть названия для этих пустых кругов, Язык Manyjilyjarra называл их "линиджи", а язык Warlpiri — "мингкирри".

"Линиджи — это жилища термитов, которые живут под землей. Я узнала об этом от своих стариков и сама видела это много раз", — сказала в пресс-релизе Глэдис Биду, старейшина народа марту и соавтор исследования.

Результаты исследования подтвердили что появление "кругов фей" связано с термитами Фото: Yahoo.News

Результаты исследования подтвердили что появление "кругов фей" связано с термитами.

Коренные народы передают свои знания о "линиджи" в устных рассказах, произведениях искусства, церемониях и песнях.

Ранее Фокус писал, что ученые разгадали тайну древних узоров, охватывающих Аравийскую пустыню. Ученым потребовалось почти 100 лет, чтобы выяснить, кто и зачем создал эти каменные сооружения.

Также сообщалось, что ученые рассказали, какая пустыня является самой большой в мире. Самая большая жаркая пустыня и самая большая холодная пустыня в мире являются совсем не бесплодными местами.