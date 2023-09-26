Нелегка смерть. Стародавній чоловік, який помер від закрепу, місяцями харчувався кониками

У 2019 році в Техасі виявили незвичну мумію віком 1200 років: останки чоловіка, який помер від хвороби Шагаса.

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Усі ми хочемо жити, бажано довго й щасливо, але всім нам доводиться помирати. Хай там як, ми сподіваємося на те, що зустрінемо смерть у похилому віці та, в ідеалі, вона буде безболісною, пише IFLScience.

Однак фортуна не була прихильною до однієї людини, чия доля стала відомою у 2019 році, розплутавши сумну історію запору, який був настільки сильним, що розширив його товсту кишку в шість разів порівняно зі звичними пропорціями.

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Ця людина, яку назвали "мумія Скайлза", знайдена в південному Техасі. У цьому регіоні знайдено близько 150 муміфікованих трупів, але серед запилених реліквій минулого виділявся один — дорослий чоловік, який жив приблизно 1200 років тому.

Цікавість викликала виняткова збереженість його природно висушених останків. За словами авторів одного дослідження, окрім повного скелета, який рідко можна знайти в інших муміфікованих останках, він мав "дуже велику висушену фекальну масу, яка охоплює більшу частину того, що могло б бути шлунково-кишковим трактом".

Фекалії дали змогу вченим дослідити раціон чоловіка в місяці, що передували смерті. Порівнюючи його харчування з нормами його епохи, частково виявленими завдяки дослідженню залишків фекалій інших мешканців, кілька дослідницьких груп дізналися про його останні місяці.

Встановлено, що він помер від хвороби Шагаса, паразитарної недуги. Його тіло не могло ефективно засвоювати білки і через це він, ймовірно, був нерухомий. Це важливо, оскільки "хтось повинен був приносити йому їду, а також піклуватися про його щоденні потреби". Тобто перед його смертю про нього піклувалися його одноплемінники.

Серед відкриттів було те, що він споживав незвично велику кількість коників — спостереження, яке підкреслило ступінь турботи, яку йому надавали в останні місяці життя. Карл Рейнхард, професор Школи природних ресурсів Університету Небраски-Лінкольна, зазначив, що доглядальники навмисно видаляли ноги коників, щоб полегшити пацієнтові споживання багатших на рідину сегментів тіла, які були не лише багаті на білок, але й мали вищий вміст вологи.

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Ретельне дослідження його фекалій під скануючою електронною мікроскопією виявило наявність фітолітів, найдрібніших рослинних решток, які зазвичай не витримують суворих умов травлення.

"Фітоліти були розкриті, подрібнені. А це означає, що на кишкову систему цього чоловіка чинився неймовірний тиск на мікроскопічному рівні, що ще більше підкреслює патологію, яка тут виявлена, — додав Рейнхард. — Я думаю, що це унікальне місце в анналах патології — цей рівень кишкової закупорки та пов’язаний із цим тиск".

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