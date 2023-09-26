Ідеальні солдати. Вчені можуть попереджати рослини про загрозу, а ті активують режим захисту

Дослідники вважають, у такий спосіб вони зможуть заздалегідь попереджати рослини про небезпеку, що насувається, що допоможе підготуватися і знизити збитки.

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У новому дослідженні вчені розмовляли з рослинами за допомогою світлових повідомлень. У такий спосіб учені прагнули зрозуміти, чи можливо попередити їх заздалегідь про небезпеки, що насуваються, і змусити запустити захисні механізми, які допоможуть пом'якшити удар, пише IFLScience.

Дослідники зосередилися на роботі з тютюновою рослиною Nicotiana benthamiana. У результаті їм вдалося активувати імунну відповідь рослини, використовуючи світло як стимул. Команда припускає, що подібні взаємодії можуть зробити революцію в наших стосунках із рослинами.

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За словами співавтора дослідження, доктора Алекса Джонса, таке спілкування з рослинами дасть змогу попередити їх про спалах хвороби, що насувається, або напад шкідників. У результаті рослини зможуть активувати свої природні захисні механізми, тим самим запобігаючи широкомасштабній шкоді.

Крім того, передбачається, що подібні світлові сигнали можна використовувати для попередження про наближення екстремальних погодних явищ, наприклад, інтенсивні періоди спеки або посухи. У такий спосіб рослини зможуть коригувати характер свого росту й економити воду. Передбачається, що подібна взаємодія призведе до більш ефективних і стійких методів ведення сільського господарства, а також знизить потребу використання хімікатів.

У цій роботі вчені використовували новітню технологію під назвою Highlighter. Інструмент був розроблений Бо Ларсеном, який спочатку створив його для прокаріотів — найпростіших організмів, у клітинах яких відсутнє ядро та інші органели. Пізніше пристрій було вдосконалено для використання з рослинами.

Зазначимо, що використання світла для управління біомолекулярними процесами, наприклад, активації генів, належить до галузі науки, відомої як оптогенетика. Світло може або активувати, або деактивувати цільовий процес, а тому дана методика вважається вельми зручною, тому що вона не є інвазивною або токсичною, і не вимагає великих витрат.

У результаті вченим вдалося успішно налаштувати Highlighter для використання на тютюновій рослині та продемонструвати, як він впливає на імунітет рослин, а також на вироблення пігментів. Команда планує продовжити дослідження, проте отримані результати вже відкривають альтернативний підхід до спілкування з рослинами.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що рослини здатні думати й приймати рішення.