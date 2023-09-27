Астронавт НАСА Френк Рубіо повернувся на Землю після рекордного 371 дня в космосі (відео)

З поверненням Френка Рубіо для американських астронавтів було встановлено новий рекорд за кількістю днів, проведених у космосі.

Related video

Російський космічний корабель "Союз" відстикувався від МКС рано вранці в середу, 27 вересня, що ознаменувало завершення однієї з найтриваліших космічних місій астронавта Френка Рубіо. Він пробув у космосі 371 день. Надалі разом із двома російськими колегами — Сергієм Прокоп'євим і Дмитром Петеліним — приземлилися з парашутом у Казахстані на борту російського корабля "Союз МС-23" о 17:17 за місцевим часом. Про це повідомляє CNN.

"Союз МС-23" відокремився від стикувального модуля станції "Причал" о 3:54 ранку за східним часом у середу і попрямував на парашутну посадку на території Казахстану", — ідеться в публікації пресслужба МКС у соцмережі X (Twitter).

З поверненням Рубіо встановився новий рекорд США за кількістю безперервних днів у космосі — 371 день. Попередній рекорд становив 355 днів, встановив його астронавт Марк Ванде Хей у березні 2022 року.

Рубіо прибув на МКС 21 вересня минулого року, разом зі своїми російськими колегами на борту корабля "Союз МС-22" на тлі напружених відносин між двома країнами через російське вторгнення в Україну.

Він мав перебувати в космосі лише шість місяців під час свого першого польоту, але в грудні на космічному кораблі, на якому вони прибули, стався витік охолоджувальної рідини, через що його космічна місія тривала ще пів року. У лютому росіяни запустили безпілотний МС-23 на станцію, яка повинна була доставити їх додому.

Космічний корабель "Союз" відстикувався від МКС

За кілька днів до того, як покинути МКС, американський астронавт на пресконференції говорив про складнощі життя на орбіті, яка була його домівкою понад рік.

За словами Рубіо, він намагався зберігати позитивний настрій і залишатися стійким протягом усієї місії. Він сподівається, що, незважаючи "на внутрішні злети та падіння", це все ж вдалося.

"Ви намагаєтеся просто зосередитися на місії та роботі й залишатися стійкими, тому що, зрештою, кожен день повинні приходити та виконувати роботу", — сказав він.

Ця місія була однією з найбільш тривалих в історії. У 1995 році космонавт Валерій Поляков провів 438 днів на орбіті.

Нагадаємо, що модуль майбутньої МКС вибухнув і розлетівся на частини, але фахівці задоволені підсумком.

Також повідомлялося, що на космічних станціях ростуть гриби, але їх планують використовувати як ліки для астронавтів.