Моторошне видовище: бегемот напав на доглядача зоопарку, який намагався розборонити тварин, що б'ються (відео)

На опублікованих кадрах видно, що бегемот на мить дав чоловіку спокій, щоб перекусити зеленню. Але коли чоловік піднявся, він знову спробував атакувати.

Related video

Розлючений бегемот атакував доглядача зоопарку після того, як той спробував зупинити його сутичку з іншим захисником своєї території у вольєрі. Випадок стався в Екологічному зоопарку Чанша в китайській провінції Хунань. Про це повідомляє The Daily Mail.

Повідомляють, що доглядач зоопарку увійшов у вольєр, щоб погодувати тварину, і помітив, що два бегемоти влаштували сутичку один з одним.

Співробітник зоопарку послизнувся на мокрому полу, а бегемот, здавалося, був готовий до атаки. Він загрозливо вискалив величезні зуби, тоді як чоловік намагався захиститися руками й ногами, щоб не підпустити голодну тварину до себе.

Бегемот на мить давати спокій чоловіку, щоб перекусити зеленню, але він піднявся, тварина знову спробувала атакувати, але тому вдалося втекти.

Напад бегемота в зоопарку Китаю

Доглядач зоопарку не постраждав під час інциденту, який стався в неділю, 24 вересня. Чиновники з Лісового управління Чанші проводять розслідування.

Представники зоопарку повідомили, що співробітників проінструктували щодо того, коли безпечно входити до вольєра з усіма тваринами, і що потрібно проявляти особливу обережність та уникати ситуацій, коли самці влаштовують сутички.

Напади бегемотів на людей трапляються порівняно рідко, але бувають і смертельні випадки. Це дуже територіальні тварини й проявляють агресію, коли відчувають загрозу.

Нагадаємо, що "кокаїнові бегемоти" наркобарона Пабло Ескобара захоплюють Колумбію.

Також повідомлялося, що після нападу бегемота в ПАР загинула дитина, а 23 людини зникли безвісти.