Перевернув човен: після нападу бегемота загинула дитина, а 23 людини зникли безвісти

Внаслідок зіткнення з великим бегемотом постраждав човен із 37 пасажирами. Рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти людей.

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У Південній Африці, в країні Малаві, сталася трагедія на воді, внаслідок якої загинуло 24 особи. Про це пише The Sydney Mornind Herald.

Внаслідок зіткнення з великим бегемотом постраждав човен із 37 пасажирами, що перетинав річку Шире (приток Замбезі) неподалік кордону з Мозамбіком. Видання зазначає, що 13 мандрівникам вдалося врятуватися, тоді як 23 людини зникли безвісти. Тіло однорічної дитини було знайдено рятувальниками в перші години після трагедії.

За словами прессекретар поліції Агнес Залакоми, всі люди, ймовірно, загинули, оскільки пошуки тривали понад 24 години.

В операціях з порятунку людей, які вижили й пошуку зниклих, брали участь співробітники продовольчої місії ООН, які випадково опинилися в цій галузі.

Президент Малаві Лазарус Чаквера направив на місце події міністра водопостачання та санітарії Абіду Міа. За її словами, місцеві жителі розповіли їй, що бегемоти часто створюють проблеми в цьому районі, і вони хочуть, щоб влада переселила деяких тварин.

Раніше Фокус писав, що в Австралії акула запливла в річку та напала на підлітка. Внаслідок цього дівчинка померла від ран. 16-річна австралійка каталася з друзями на гідроциклі, потім стрибнула у воду та стала жертвою хижака.

Також повідомлялося, що біла акула напала на пірнача в Мексиці і відкусила йому голову. Вчених зацікавив незвичайний характер цього нападу, адже ці морські хижаки рідко кусають людей.