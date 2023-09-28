Пережили динозаврів і дерева. Кровопивці з морських глибин розсікають океан уже понад 450 млн років

Ці дивовижні істоти не мають кісткового скелета, мають слабкість до крові та тілесних рідин, а на їхній маківці розташоване "третє око".

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Більша частина поверхні нашої планети вкрита океанами, у глибині яких ховається безліч дивовижних, а часом і моторошних істот. Цікаво, але деякі з них живуть на планеті довше, ніж будь-хто інший, пише IFLScience.

Наприклад, ці дивовижні істоти зі страхітливими зубами, відсутністю кісткового скелета і неймовірною тягою до крові. Дослідники зазначають, що представники цього виду є одними з найбільш довгоживучих істот на Землі. Фактично, вони "бачили" динозаврів і живуть на нашій планеті довше, ніж дерева — вчені вважають, що ці моторошнуваті кровосисні істоти борознять земні океани ось уже 450 мільйонів років.

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Йдеться про Entosphenus tridentatus, або тихоокеанську міногу — істоти, схожі на вугрів. У них немає щелеп або кісток, але вони відомі своєю неймовірною спрагою крові та тілесних рідин інших організмів. Вченим відомо, що тіло тихоокеанської міноги складається з хрящового "скелета", а на верхівці голови розташовується "третє око", яке насправді являє собою спеціалізований світлочутливий орган.

Фактично тихоокеанську міногу можна вважати живою копалиною, оскільки ці істоти з'явилися ще в ордовику, близько 450 мільйонів років тому. Відтоді представники цього виду зазнали певних адаптацій і трансформацій і змогли дожити до нашого часу. Своє ім'я міноги отримали через життєвий шлях, який їм необхідно пройти: він починається в прісноводних річках і струмках, а потім вони мігрують у Тихий океан.

Втім, на цьому їхній шлях не закінчується, оскільки по досягненню зрілості й готовності до нересту, міногам необхідно повернутися в прісну воду. Перетворення з морської тварини на прісноводну — вельми складне завдання, внаслідок чого ці істоти зазнають низки змін у своєму зовнішньому вигляді та фізіології. Саме це і дозволяє їм пережити різкі зміни солоності.

Дослідники зазначають, що тихоокеанські міноги також "мають надздібності" — вони здатні використовувати хімічні сигнали, що виділяються личинками міног, що мігрують, щоб повернутися до життя в прісній воді. По суті, вони здатні повернутися в той самий водний шлях, у якому нерестилися, але це не обов'язкова умова.

Однак найбільше тихоокеанські міноги відомі завдяки своїй стратегії годування. Вони використовують свої сферичні роти без щелеп як колючі присисальця, які допомагають їм кусати риб і ссавців. Присмоктавшись до жертви, вони харчуються її кров'ю і тілесними рідинами, а потім залишають на їхніх тілах рани, що зяють. Зазначимо, що міноги не вбивають своїх жертв, тому що вони паразити та здобич має залишатися живою, щоб мінога могла харчуватися.

Раніше Фокус писав про те, що риби-вампіри влаштували кривавий бенкет у Великих озерах Америки.