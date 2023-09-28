Три простих кроки. Названо найефективніший спосіб чистити зуби зубною ниткою (відео)

Дослідники дали повну інструкцію про те, як необхідно поводитися із зубною ниткою, щоб не нашкодити яснам і здоров'ю порожнини рота.

Related video

Чищення зубів є щоденним ритуалом, який необхідний нам, щоб підтримувати чистоту і здоров'я порожнини рота. На жаль, але попередні дослідження показують, що більшість людей на планеті не чистять зуби належним чином, пише Science Alert.

Стоматологи також зазначають, що погана техніка може спричинити кровотечу ясен, що само по собі досить неприємно. Крім того, вчені запевняють, що неправильне використання зубної нитки здатне зашкодити нашим яснам.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами пародонтолога з Університету Тафтса Ірини Драган, вони з колегами нерідко стикаються з тим, що пацієнти травмують лінію ясен, використовуючи неправильну техніку, що може призвести до утворення ущелин через розрізання ясен. Під час нового дослідження пародонтолог Девід Базалі з колегами вивчили використання зубної нитки, щоб знайти оптимальний спосіб і зменшити кровоточивість ясен.

Під час дослідження вчені надали добровольцям чіткий набір інструкцій з використання зубної нитки, а також дозволили контрольній групі користуватися зубною ниткою на свій розсуд. Результати дослідження показали, що за 8 тижнів 88% реципієнтів повністю освоїли техніку чищення зубів, а їхні ясна стали кровоточити на 70% менше, водночас у контрольній групі зниження становило лише 30%. У результаті, вчені склали докладну інструкцію, яка допоможе освоїти техніку чищення зубів зубною ниткою.

Як чистити зуби зубною ниткою

Відріжте близько 2=32 см нитки. Поверніть долоні одна до одної, а потім обмотайте кінець навколо безіменного пальця кожної руки. Між обома руками має залишатися близько 12 см нитки. Складіть руки до підвішеної нитки долонями вниз і візьміть нитку між великим і вказівним пальцями кожної руки. Акуратно помістіть нитку між двома зубами, використовуючи великий/вказівний палець, щоб контролювати нитку і не порізати ясна. Притисніть нитку до бічної сторони одного зуба, потім переміщайте її вперед і назад пиляльними рухами, одночасно чинячи тиск угору і вниз.

За словами пародонтолога Пола Леві, це дослідження стало першим доказом того, що використання зубної нитки певною технікою зменшує інфекції ясен та їхню кровоточивість.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що відбувається із зубами після смерті людини.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.