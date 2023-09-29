Ніколи не буде короля вашої крові! Чому правитель Хорватії прокляв свій народ на тисячу років

Хорватія, чарівна країна, привертає все більшу увагу мандрівників завдяки своєму неймовірному узбережжю Адріатичного моря, що охоплює 1 244 острови, чарівні міста та дивовижні краєвиди.

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Історія Хорватії залишається загадковою, оповитою неоднозначністю та складною павутиною переплетінь. Походження перших хорватських племен залишається предметом історичних суперечок. Масштаби їхньої слов'янської спадщини та їхня міграція на територію, яка зараз охоплює Хорватію, продовжують спантеличувати науковців, залишаючи численні запити без відповіді, пише Аrkeonews.

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Історичний наратив Хорватії позначений бурхливими поворотами. Її землі були жаданими і оспорюваними, її мешканці, які народилися і виросли на хорватській землі, мали громадянство під кількома суверенітетами.

Вона пережила низку правителів, від османських загарбників до Австро-Угорської імперії, та ідеологічні зміни, від комунізму до фашизму, від соціалізму до суверенітету, що завершилися членством в ЄС.

Король Звонімір, або Деметрій Звонімір Хорватський, правив у 11 столітті у відносно стабільний період європейської історії Фото: History of Croatia

Хоча історія Хорватії обтяжена труднощами, вона має безліч цікавих легенд. Серед них особливо виділяється історія про короля Звоніміра.

Король Звонімір, або Дмитар Звонімір Хорватський, правив у 11 столітті у відносно стабільний період європейської історії. Він керував Королівством Хорватія, відомий своєю доброзичливістю, допомагаючи як заможним, так і знедоленим, і перемагаючи ворогів. Його популярність охоплювала всю країну.

Однак історичні свідчення вказують на те, що король Звонімір зіткнувся з переломним моментом. Візантійський правитель і Папа Римський благали його очолити християнську місію. Коли Звонімір зібрав своє військо на Косовському полі і оголосив про свою мету, серед хорватського народу, який відчув себе зрадженим, назрівало розчарування. Цей розбрат призвів до повстання, внаслідок якого поранений і озлоблений король виголосив прокляття.

Зображення короля 11 століття, найімовірніше, Звоніміра Фото: Wikimedia Commons

Попри суперечливі свідчення, обставини передчасної смерті короля Звоніміра у 1089 році залишаються нез'ясованими, увічнюючи чутки, які ходять і донині. Його кінець як правителя Хорватії був далеко не безхмарним, оскільки він наклав 1000-літнє прокляття на хорватську націю, постановивши, що протягом наступного тисячоліття нею не буде незалежно правити корінний хорват — моторошне пророцтво, зважаючи на століття іноземного панування, що настали після цього.

Він сказав: "Бог вас прокляне, у вас більше ніколи не буде короля вашої крові!".

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Легенда про насильницьку смерть короля Дмитара Звоніміра описана в різних середньовічних джерелах, хоча їхня достовірність залишається під сумнівом, що робить перевірку невловимою.

А проте спільна думка деяких хорватських істориків у 19 століття додає інтриги в цю історію про королівську трагедію.

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