В Австралії фермер упіймав тварину, яка вимерла 100 років тому — квола тигрового (фото)

Хижа тварина вагою 2-3 кг, яка іноді полює на кенгуру і велику рогату худобу, не зустрічалася в Південній Австралії понад 100 років.

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Кволла, або крапчасту сумчасту куницю, востаннє бачили в штаті Південна Австралія в 1880-х роках. Але якимось чином один із цих сумчастих опинився в капкані, який місцевий фермер поставив на хижаків, що полювали на його курчат. Замість бездомної здичавілої кішки або лисиці, Пао Лін Цай (Pao Ling Tsai) виявив сумчасту куницю, яку вважали вимерлою. Про це повідомляє Newsweek.

"Цей вид вважався вимерлим у Південній Австралії, про них не було офіційних записів протягом більш ніж ста років, — повідомили представники Служби національних парків і дикої природи (NPWS) узбережжя Лаймстоун.

Фермер пояснив, що очікував побачити якусь кішку, але, помітивши незвичайну тварину, він спочатку й гадки не мав, хто це.

Квол тигровий або крапчаста сумчаста куниця

Квол тигровий

Кволи тигрові або крапчасті сумчасті куниці вважалися вимерлими в Південній Австралії, тоді як в інших регіонах Зеленого континенту вони були в списку видів, що зникають. У південно-східній частині країни все ж збереглася деяка їхня популяція.

Згідно з "Червоним списком" Міжнародного союзу охорони природи й природних ресурсів (IUCN Red List), цей вид вважається "майже під загрозою". У глобальних масштабах налічується всього близько 5 тисяч особин.

Вага тварини становить від трохи менш ніж два кг до трьох кг. Вони вважаються найбільшими сумчастими хижаками на континенті та в цьому відношенні поступаються першістю тільки тасманійському дияволу.

Куниці харчуються різною їжею: ящірками, зміями, дичиною, невеликими гризунами та іншими сумчастими, такими як вомбатові та кенкуру-валлабі. Іноді навіть нападають на великих тварин в Австралії, таких як кенгуру, собак-дінго і велику рогату худобу.

Нагадаємо, що на вулиці австралійського міста помітили давно вимерлу тварину — тасманійського вовка.

Також повідомлялося, що в Бразилії виявили найдивнішу тварину у світі, яка гавкає, як собака, але полює на щурів.