3000 років в оковах льоду. Рідкісну стрілу з кварцитовою голівкою було знайдено через танення льодовиків

Археологи зазначають, що артефакт бронзового століття напрочуд добре зберігся, попри тисячоліття, проведені в льоду.

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Останніми роками Земля дедалі більше нагрівається, що впливає на клімат планети — глобальні температури в океані та на суходолі зростають, а планета раз у раз втрачає свої льодові щити. Тільки за останні два роки Швейцарія вже втратила 10% всіх своїх льодовиків, але не тільки альпійська країна втрачає льодовий покрив, пише IFLScience.

Зміни клімату також впливають і на Норвегію, льодовий покрив якої все більше скорочується. У результаті археологи проєкту "Таємниці льоду" виявляють дедалі більше дивовижних артефактів, які тисячі років були ув'язнені в льодових кайданах.

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Цього разу дослідникам вдалося виявити стародавню стрілу, яка зберігалася в люду 3000 років. Науковці зазначають, на зразку видно кварцитову голівку, волокна, якими вона кріпилася до держака і навіть її оперення.

Зазначимо, що стародавній артефакт було виявлено в горах Йотунхеймен у регіоні Оппланд у центральній Норвегії. Тільки за останні 10 років археологи виявили тут тисячі зразків із льодовиків і льодових плям, які тануть через зміну клімату. У міру танення льоду вченим відкривається дедалі більше і більше інформації про стародавні народи, які колись населяли та полювали в цих горах.

Автори дослідження зазначають, що матеріал, виявлений унаслідок танення льоду, дає артефакти, які напрочуд добре збереглися, існує одна проблема: виявлені артефакти можуть швидко зіпсуватися, якщо їх швидко не відновити.

Стародавня стріла була виявлена льодовим археологом Еспеном Фінстадом. Пізніше вони з колегами провели аналіз і виявили, що держак стріли зроблений із берези, а її оперення напрочуд добре збереглося — у звичайних умовах пір'я давно б згнили. Саме тому вчені вважають, що їм вдалося виявити унікальний зразок, який ідеально зберігся завдяки крижаним кайданам.

Вчені також дізналися, що наконечник стріли зроблений з кварциту, який видобувають з багатого на кварц пісковику або кременю, що зазнав впливу високих температур і тиску. Головка знаряддя була вкрита смолою, ймовірно, березовим вугіллям, використаним для закріплення її на гладкому держаку стріли. Попри те, що артефакт загалом добре зберігся, сама стріла все ж не вціліла — вона розкололася на три окремі шматки. Вчені вважають, що це могло статися під тиском льоду.

За словами глави проєкту "Таємниці льоду" Ларса Піло, стріли залізної доби зі збереженими наконечниками справді не рідкісні в цих місцях, проте, як правило, вони належать до пізнішого періоду.

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