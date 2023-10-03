Артефакт віком понад 2 тис. років: у Болгарії знайшли кістяний скіпетр скіфських майстрів (фото)

Унікальний артефакт знайшли археологи в Болгарії — під час дослідження поховання вони виявили древній скіпетр, вирізаний з кістки. Цей артефакт, ймовірно, належав скіфському воєначальнику.

Related video

На північному сході Болгарії знайдено унікальний кістяний скіпетр, який проливає світло на історію скіфів, що кочували в цьому регіоні в 5 столітті до нашої ери. Це відкриття стало можливим завдяки спеціальній археологічній групі на чолі з професором Василем Ніколовим, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Понад дві тисячі років тому скіфи, кочовий народ, мандрували Дунайським регіоном, включаючи частини сучасної Болгарії. Вони відомі своїм унікальним способом життя і традиціями, але немає жодних свідчень того, що вони вступали в битви з місцевими жителями. Вважається, що їхні зіткнення відбувалися переважно з фракійцями, іншим давнім народом, після 5 століття до нашої ери.

Кістяний скіпетр знайдений у могилі, яку ретельно дослідили вчені. Ця знахідка особливо примітна, оскільки скіфські могили сьогодні надзвичайно рідкісні в Північно-Східній Болгарії, і на сьогодні їх виявлено лише кілька.

Що відрізняє цю могилу від інших, так це її характерна форма. Місце спочинку скіфського воїна нагадує черевик із видовбаною частиною. Схоже, що цю могилу розкопували колись, але першовідкривачі, мабуть, помітили череп і верхню частину скелета чоловіка, які зараз відсутні, й лишили поховання недоторканим.

Скіфський скіпетр, знайдений у доісторичному солевидобувному та міському центрі Провадія - Солніцата на північному сході Болгарії Фото: Danail Voikov

Для скіфів дуже важливою була повага до могил предків. Кожен, хто пошкодив одну з цих гробниць, завдав би шкоди скіфам. Можливо, люди, які копали могилу, зрозуміли, що там лежить важливий скіф, і покинули могилу, не пограбувавши.

У цьому місці дослідники натрапили на кістяний скіпетр, довжиною 39 сантиметрів і який складається з двох ретельно оброблених кістяних частин, склеєних між собою. З одного боку артефакт нагадує дзьоб орла, але якщо подивитися з іншого боку, то стародавній майстер майстерно вирізьбив антропоморфне зображення людини, зробивши дзьоб схожим на капелюх. Ця ретельна робота свідчить про надзвичайну майстерність скіфських ремісників.

Доісторичне поселення Провадія-Солніцата Фото: Bulgaria Travel

Більшість знайдених кістяних скіпетрів мають хрестоподібну форму, верхня частина яких прикрашена орнітоморфними елементами, що нагадують птахів, серед яких найчастіше зустрічається зображення орла. Цей птах займав особливе місце в скіфській релігійно-міфологічній системі.

Ймовірно, цей артефакт належав воєначальнику невеликого військового підрозділу. Ця знахідка не лише дає нам змогу зазирнути у складну та унікальну культуру скіфів, але й підкреслює їхню глибоку повагу до своїх предків.

Хоча ми ніколи не зможемо повністю розгадати таємниці минулого, кожна археологічна знахідка, подібна до цієї, наближає нас до розуміння багатої історії наших давніх предків та світу, який вони населяли.

Раніше Фокус писав про древній медальйон, який виявили на території Ужгородського замку.

А також ми розповідали про загублені сторінки історії. Українські археологи виявили незвичайні поховання й артефакти.