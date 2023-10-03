Артефакт возрастом более 2 тыс. лет: в Болгарии нашли костяной скипетр скифских мастеров (фото)
Уникальный артефакт нашли археологи в Болгарии — во время исследования захоронения они обнаружили древний скипетр, вырезанный из кости. Этот артефакт, вероятно, принадлежал скифскому военачальнику.
На северо-востоке Болгарии найден уникальный костяной скипетр, который проливает свет на историю скифов, кочевавших в этом регионе в 5 веке до нашей эры. Это открытие стало возможным благодаря специальной археологической группе во главе с профессором Василием Николовым, пишет Arkeonews.
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Более двух тысяч лет назад скифы, кочевой народ, путешествовали по Дунайскому региону, включая части современной Болгарии. Они известны своим уникальным образом жизни и традициями, но нет никаких свидетельств того, что они вступали в битвы с местными жителями. Считается, что их столкновения происходили в основном с фракийцами, другим древним народом, после 5 века до нашей эры.
Костяной скипетр найден в могиле, которую тщательно исследовали ученые. Эта находка особенно примечательна, поскольку скифские могилы сегодня чрезвычайно редки в Северо-Восточной Болгарии, и на сегодня их обнаружено всего несколько.
Что отличает эту могилу от других, так это ее характерная форма. Место упокоения скифского воина напоминает ботинок с выдолбленной частью. Похоже, что эту могилу раскапывали когда-то, но первооткрыватели, видимо, заметили череп и верхнюю часть скелета мужчины, которые сейчас отсутствуют, и оставили захоронение нетронутым.
Для скифов очень важным было уважение к могилам предков. Каждый, кто повредил одну из этих гробниц, нанес бы вред скифам. Возможно, люди, которые копали могилу, поняли, что там лежит важный скиф, и покинули могилу, не ограбив.
В этом месте исследователи наткнулись на костяной скипетр, длиной 39 сантиметров и который состоит из двух тщательно обработанных костяных частей, склеенных между собой. С одной стороны артефакт напоминает клюв орла, но если посмотреть с другой стороны, то древний мастер мастерски вырезал антропоморфное изображение человека, сделав клюв похожим на шляпу. Эта тщательная работа свидетельствует о необычайном мастерстве скифских ремесленников.
Большинство найденных костяных скипетров имеют крестообразную форму, верхняя часть которых украшена орнитоморфными элементами, напоминающими птиц, среди которых чаще всего встречается изображение орла. Эта птица занимала особое место в скифской религиозно-мифологической системе.
Вероятно, этот артефакт принадлежал военачальнику небольшого воинского подразделения. Эта находка не только дает нам возможность заглянуть в сложную и уникальную культуру скифов, но и подчеркивает их глубокое уважение к своим предкам.
Хотя мы никогда не сможем полностью разгадать тайны прошлого, каждая археологическая находка, подобная этой, приближает нас к пониманию богатой истории наших древних предков и мира, который они населяли.
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