Артефакт возрастом более 2 тыс. лет: в Болгарии нашли костяной скипетр скифских мастеров (фото)

Уникальный артефакт нашли археологи в Болгарии — во время исследования захоронения они обнаружили древний скипетр, вырезанный из кости. Этот артефакт, вероятно, принадлежал скифскому военачальнику.

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На северо-востоке Болгарии найден уникальный костяной скипетр, который проливает свет на историю скифов, кочевавших в этом регионе в 5 веке до нашей эры. Это открытие стало возможным благодаря специальной археологической группе во главе с профессором Василием Николовым, пишет Arkeonews.

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Более двух тысяч лет назад скифы, кочевой народ, путешествовали по Дунайскому региону, включая части современной Болгарии. Они известны своим уникальным образом жизни и традициями, но нет никаких свидетельств того, что они вступали в битвы с местными жителями. Считается, что их столкновения происходили в основном с фракийцами, другим древним народом, после 5 века до нашей эры.

Костяной скипетр найден в могиле, которую тщательно исследовали ученые. Эта находка особенно примечательна, поскольку скифские могилы сегодня чрезвычайно редки в Северо-Восточной Болгарии, и на сегодня их обнаружено всего несколько.

Что отличает эту могилу от других, так это ее характерная форма. Место упокоения скифского воина напоминает ботинок с выдолбленной частью. Похоже, что эту могилу раскапывали когда-то, но первооткрыватели, видимо, заметили череп и верхнюю часть скелета мужчины, которые сейчас отсутствуют, и оставили захоронение нетронутым.

Скифский скипетр, найденный в доисторическом соледобывающем и городском центре Провадия — Солницата на северо-востоке Болгарии Фото: Danail Voikov

Для скифов очень важным было уважение к могилам предков. Каждый, кто повредил одну из этих гробниц, нанес бы вред скифам. Возможно, люди, которые копали могилу, поняли, что там лежит важный скиф, и покинули могилу, не ограбив.

В этом месте исследователи наткнулись на костяной скипетр, длиной 39 сантиметров и который состоит из двух тщательно обработанных костяных частей, склеенных между собой. С одной стороны артефакт напоминает клюв орла, но если посмотреть с другой стороны, то древний мастер мастерски вырезал антропоморфное изображение человека, сделав клюв похожим на шляпу. Эта тщательная работа свидетельствует о необычайном мастерстве скифских ремесленников.

Доисторическое поселение Провадия-Солницата Фото: Bulgaria Travel

Большинство найденных костяных скипетров имеют крестообразную форму, верхняя часть которых украшена орнитоморфными элементами, напоминающими птиц, среди которых чаще всего встречается изображение орла. Эта птица занимала особое место в скифской религиозно-мифологической системе.

Вероятно, этот артефакт принадлежал военачальнику небольшого воинского подразделения. Эта находка не только дает нам возможность заглянуть в сложную и уникальную культуру скифов, но и подчеркивает их глубокое уважение к своим предкам.

Хотя мы никогда не сможем полностью разгадать тайны прошлого, каждая археологическая находка, подобная этой, приближает нас к пониманию богатой истории наших древних предков и мира, который они населяли.

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