Чарівний стусан. Учені розповіли, що допоможе рослинам цвісти краще і давати більше врожаю

Нове дослідження показує, що всього одна дія допоможе їм відрощувати більше листя, споживати більше сонця і виробляти набагато більше їжі.

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Вчені десятиліттями вивчають рослини та намагаються знайти різні способи, які допомогли б рослинам краще справлятися зі шкідниками й давати більше врожаю. Цього разу вчені вважають, що їм нарешті вдалося виявити підхід, який дасть змогу рослинам краще цвісти, пише Daily Mail.

Під час дослідження команда з Тяньцзінського педагогічного університету виявили, що рослини відрощували більше листя, споживали більше сонця і виробляли більше їжі, щойно чули це.

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Автори дослідження запевняють, що рослини, які "слухають" музику, відрощують на 10% більше листя. Команда також зазначає, що результати настільки вражають, що здатні прокласти шлях до нового виду "акустичного землеробства".

Під час експерименту вчені програвали пісню Bandar "The Purple Butterfly" рясці, звичайному ставковому бур'яну, який використовують як корм для тварин з високим вмістом білка. Вчені програвали пісню рослинам по 5 годин на день за гучності 60-70 децибел — рівня звуку звичайної розмови.

Так тривало 7 днів, а потім учені порівняли ряску, на якій грала музика, з контрольною групою, що росла в тиші. Команда виявила, що музика, ймовірно, мала значний ефект. Результати свідчать про те, що через 5 днів швидкість росту листя "музичних" рослин була майже на 10% вищою, ніж у "тихої" партії, а рівень білка в них підвищився на 60%. Спостереження також свідчать про те, що рослини краще обробляють сонячне світло.

Зазначимо, що вчені досі не знають, чому музика чинить такий неймовірний ефект, проте вони виявили, що звукові вібрації, які виходять від музики, змінили роботу 1296 генів рослин. Зокрема йдеться про гени, що беруть участь у фотосинтезі та гормональному контролі.

До слова, ще 1986 року Король Чарльз розповів про те, що розмовляє зі своїми рослинами. На його думку, це вкрай і рослини насправді можуть відгукуватися. Тоді громадськість зі скептицизмом сприйняла заяву Короля Чарльза, проте тепер учені довели, що в цьому, ймовірно, і справді щось є.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що рослини дійсно "кричать", якщо їх поранити.