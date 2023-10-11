Знайдено спосіб перемогти пташиний грип: ученим допоможуть курчата з незвичайними генами

Дослідники припускають, що ця методика розв'яже проблему передачі вірусу від курки до курки й, можливо, знизить ризики зараження людей.

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Десятиліттями вчені намагаються знайти розв'язання проблеми епідемії пташиного грипу, який раз у раз обходиться фермерам у різних куточках планети в мільярди доларів. На щастя, тепер дослідники вважають, що їм вдалося знайти вихід, пише Daily Mail.

Для розв'язання проблеми британські вчені використали CRISPR-Cas9 — потужний інструмент редагування генів, що дасть змогу обмежити, але не повністю блокувати, зараження вірусом пташиного грипу.

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Автори дослідження припускають, що впровадження на ферми курчат із відредагованими генами допоможе стримати поширення хвороби серед пернатих. Також передбачається, що це знизить ризик передачі вірусу від курки до людини. Зазначимо, штами пташиного грипу лише в рідкісних випадках передаються людині, проте вчені стурбовані, що саме пташиний грип може стати причиною наступної пандемії, з якою зіткнеться людство.

Нове дослідження було проведено групою вчених з Единбурзького університету, Імперського коледжу Лондона та Інституту Пірбрайта в Сурреї. За словами головного автора дослідження, професора Майка МакГрю з Інституту Рослина при Единбурзькому університеті, сьогодні пташиний грип становить серйозну загрозу для популяції птахів. На жаль, у цьому разі вакцинація не є оптимальним розв'язанням проблеми, оскільки існує безліч проблем і ризиків, зокрема практичних і фінансових.

Тому вчені звернулися до редагування генів, як альтернативного методу розв'язання проблеми. Команда вважає, CRISPR-Cas9 відкриває перспективний шлях до стійкості до хвороб, яка передаватиметься від покоління до покоління, тим самим захищаючи домашню птицю і знижуючи ризик зараження для людей і диких тварин і птахів.

Зазначимо, що редагування генів передбачає зміну ДНК організму таким чином, щоб це було успадковано потомством. Деякі методи дають змогу додавати або видаляти необхідний генетичний матеріал у певних місцях геному, проте вчені використовували інструмент CRISPR-Cas, що дає змогу точно редагувати ДНК організму.

Учені відредагували ген ANP32A в зародкових клітинах курки Фото: Nature Communications

Фактично цей інструмент можна порівняти з "генетичними ножицями", що дають змогу відсікати непотрібне і замінювати крихітні фрагменти ДНК. Команда відредагувала ділянку геному, що відповідає за вироблення білка ANP32A в зародкових клітинах курки. Раніше вчені вже з'ясували, що саме цей білок захоплює вірус, щоб розмножуватися.

У результаті вченим вдалося виростити 10 курчат із відредагованими генами, далі їх піддали впливу звичайної дози штаму вірусу, що викликає пташиний грип. Результати свідчать про те, що 9 із 10 курчат залишилися незараженими й не були небезпечними для оточення. Автори дослідження також зазначають, що у курчат не було жодних ознак того, що редагування їхнього геному якимось чином позначилося на здоров'ї або репродуктивній функції.

Вчені продовжили експерименти та піддали курчат впливу сильної дози вірусу. Результати свідчать про те, що 5 із 10 птахів заразилися, проте редагування генів, імовірно, надало їм деякий захист. Наприклад, кількість вірусу в інфікованих курчат з відредагованими генами була набагато нижчою, ніж рівень, який зазвичай спостерігається під час зараження у курчат контрольної групи.

Команда планує продовжити свої дослідження, щоб удосконалити захист від зараження вірусом пташиного грипу не тільки в домашніх курей, а й у диких птахів, інших тварин і людей.

Раніше Фокус писав про те, що на острові в Сибіру виявили сотні мертвих тіл тварин.