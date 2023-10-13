Розшифрували обвуглені тексти: вчені дізналися, що написано у "втраченому" сувої (фото)

Коли Везувій вивергався, він знищив велику бібліотеку в місті Геркуланум, проте не до кінця. Залишилися обвуглені сувої, які вчені, завдяки використанню ШІ змогли розшифрувати.

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Майже 2 000 років тому, коли у 79 році нашої ери вивергався могутній Везувій, він спалив незліченну кількість стародавніх сувоїв у бібліотеці розкішної вілли в римському місті Геркуланум. Ці сувої здавалися втраченими назавжди, але нещодавно дослідникам вдалося виявити перше слово з одного з цих стародавніх текстів, використовуючи силу штучного інтелекту, пише the Guardian.

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Щоб розпочати Vesuvius Challenge, Сілз і його команда поділилися тисячами 3D-рентгенівських зображень двох згорнутих сувоїв і трьох фрагментів папірусу. Вони також надали доступ до програми штучного інтелекту, яку вони навчили ідентифікувати літери в сувоях, розпізнаючи тонкі зміни в структурі стародавнього папірусу, спричинені чорнилом.

Ці невідкриті сувої належать до колекції Французького інституту в Парижі і є одними з сотень, знайдених у бібліотеці на віллі, яка, як вважають, належала видатному римському державному діячеві, можливо, Луцію Кальпурнію Пізо Цезоніну, тестю Юлія Цезаря.

Двоє студентів комп'ютерних наук, Люк Фаррітор з Небраски та Юсеф Надер з Берліна, взяли участь у Vesuvius Challenge і незалежно один від одного натрапили на одне і те ж давньогрецьке слово в одному з сувоїв: "πορφύρας", що означає "пурпур". Фаррітор, який першим знайшов це слово, отримав приз у розмірі $40 000, а Надер — $10 000.

Зараз тривають переговори за розгадування решти тексту Фото: University of Kentucky

Зараз тривають переговори за розгадування решти тексту. Доктор Федеріка Ніколарді, папіролог з Неаполітанського університету Федеріко II, повідомила, що три рядки сувою, які містять до 10 літер, зараз можна прочитати, і очікується, що буде виявлено більше. Останні знахідки навіть показують щонайменше чотири колонки тексту.

Значення цього слова, "пурпурний", виходить за межі його простого визначення. Воно дає змогу зазирнути у невідомий зміст цієї стародавньої книги, натякаючи на можливі теми: Пліній Старший у своїй "Природничій історії" досліджує виробництво тірійського пурпуру з молюсків, а Євангеліє від Марка описує, як знущалися з Ісуса, одягненого у пурпурні шати перед розп'яттям. Точна тема цього конкретного сувою залишається загадкою, але це не надовго.

Сувої з Геркулануму є об'єктом величезного захоплення, оскільки вони є єдиною бібліотекою, що збереглася з часів античності. Більшість досліджених на сьогодні текстів написані давньогрецькою мовою, хоча деякі з них можуть бути латиною. Ці фрагменти розкрили листи з праці Філодема "Про пороки і протилежні їм чесноти" та деталі елліністичної династичної історії.

Існує тверде переконання, що нефілософська частина бібліотеки ще не відкрита. Можливості спокусливі: від нових п'єс Софокла до віршів Сафо, втрачених книг Лівія тощо. Крім того, відкриття так званих документальних папірусів, таких як листи і ділові папери, стало б історичною скарбницею.

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Професор Роберт Фаулер з Бристольського університету описав цю ситуацію як "буйство фантазії". Значення цих сувоїв для нашого розуміння давньої історії та культури незмірне.

За словами професора Сілза, "Для мене читати слова з сувоїв Геркулануму — це все одно, що ступити на Місяць. Чесно кажучи, я знав, що текст був там і чекав на наше прибуття, але прибуття відбувається лише на останньому кроці. А з такою талановитою командою, яка працює разом, прочитання слів — це крок на нову територію, і ми його зробили. Тепер настав час досліджувати". Це відкриття обіцяє відкрити багатство знань та інсайтів, повертаючи до життя забутий світ.

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