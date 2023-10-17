Хаос на Землі. Взимку Ель-Ніньйо досягне свого піка: це принесе сніжні бурі, шторми та посухи

Дослідники вважають, що кліматичне явище в Тихому океані стане набагато сильнішим у зимові місяці — це позначиться на кліматі планети.

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Кліматична криза вже не є чимось, чим вчені лякають нас у майбутньому. По суті, вона вже тут і перші наслідки людство, та й усе живе на Землі, відчули на собі вже цього літа: температура океану і суші сягнула рекордних позначок, а масштабні лісові пожежі спалахнули на кількох континентах, пише Live Science.

Дослідники також вважають, що 2023 рік загалом стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Відповідальність за зміни клімату планети лежить на плечах людство, проте природа також внесла свою лепту. Наприклад, у Тихому океані у свої права вступив Ель-Ніньйо, який, як припускають учені, ще не досяг свого піка.

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Зазначимо, що попередній найсильніший Ель-Ніньйо спостерігався у 2016 році, проте вчені вважають, що нинішній матиме більший вплив на кліматичну систему Землі. Метеорологи прогнозують, щойно Ель-Ніньйо досягне повної сили, а це, як очікується, станеться взимку. На нас чекають сніжні зими в Скелястих горах, шторми та волога погода на півдні та більш посушливі умови на північному заході.

За словами вченого-атмосферика з Вашингтонського університету, чиї дослідження зосереджені на Ель-Ніньйо, Аарона Левіна, у звичайний рік найвищі температури поверхні моря спостерігаються в західній частині Тихого океану та Індійському океані. Але кожні кілька років усе змінюється, коли в Тихому океані виникає Ель-Ніньйо, здатний впливати на погоду в усьому світі.

Попри те, що Ель-Ніньйо є сезонним явищем, пов'язаним з океаном і атмосферою, нинішнього року воно виявилося вельми дивовижним. Вчені помітили, що атмосфера відреагувала не так сильно, як очікувалося, виходячи з підвищення температури поверхні моря.

Прогнози вчених

Чи розвинеться сильне Ель-Ніньйо, залежить від того, чию прогнозну модель вони використовують. Ще минулої весни деякі динамічні моделі прогнозування впевнено показували потенціал сильного розвитку Ель-Ніньйо.

Водночас статистичні моделі, що використовують статистичні предиктори Ель-Ніньйо, розраховані на основі історичних спостережень, виявилися менш точними. Навіть у найостаннішій прогнозній моделі динамічні прогнозні моделі передбачали сильніше Ель-Ніньйо, ніж статистичні моделі.

Науковці зазначають, якщо використовувати лише індекс Ель-Ніньйо, що базується на температурі поверхні моря, прогноз буде доволі сильним. Однак індекси, що включає атмосферу, реагують по-різному. Таким чином вчені дійшли висновку, що Ель-Ніньйо, з великою ймовірністю, досягне свого піка вже цієї зими. Передбачається, що це істотно відіб'ється на погодних умовах по всій земній кулі.

Вчені відзначають, як правило, під час явищ Ель-Ніньйо, особливо сильних, аномальні температури поверхні моря дуже швидко руйнуються навесні в Північній півкулі. Майже всі вони добігають до завершення у квітні або травні. Поверхня може залишатися теплою якийсь час, але щойно тепло з надр піде і пасати повернуться, явище Ель-Ніньйо припиниться.

Раніше Фокус писав про те, що ймовірність сильного Ель-Ніньйо досягла 95%, а на океан чекає велике потепління.