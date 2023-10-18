Надпотужні "леза" з плазми розрізають цілі зірки навпіл: що з'ясували вчені

Автори дослідження вважають, що надпотужні потоки плазми сформувалися завдяки найсильнішим магнітним полям.

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На сервері препринтів arXiv опубліковано нове дослідження, в якому автори стверджують, що цілі зірки розрізають навпіл дуже потужні потоки плазми. І ці плазмові "леза" можуть пояснити одні з найяскравіших вибухів у Всесвіті, пише Live Science.

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Автори нового дослідження займалися пошуком джерел появи деяких видів гамма-сплесків, які є масштабними викидами енергії гамма-випромінювання. Це одні з найпотужніших вибухів у Всесвіті, але вони відбуваються так далеко від Землі, що їх можна побачити тільки у вигляді дуже короткочасного, але водночас дуже яскравого спалаху гамма-випромінювання.

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Для появи такого вибуху необхідно дуже багато енергії, а тому передбачається, що гама-сплески можуть створювати або чорні діри, або магнетари. Це нейтронні зірки, які мають найсильніші магнітні поля у Всесвіті. Самі ж нейтронні зірки є кінцевим підсумком деяких дуже масивних зірок. Відомо, що деякі гамма-сплески спостерігаються більш тривалий час, ніж всі інші, а тому автори дослідження намагалися з'ясувати причину цього явища.

Автори стверджують, що цілі зірки розрізають навпіл дуже потужні потоки плазми. І ці плазмові "леза" можуть пояснити одні з найяскравіших вибухів у Всесвіті Фото: Live Science

Коли з'являється магнетар, то його гравітація притягує до себе залишки масивної зірки, яка померла, але водночас дуже сильне випромінювання магнетара та таке саме магнітне поле відштовхують цю плазму. За словами вчених, у цей самий час уздовж осі обертання магнетара формується струмінь із плазми, який проходить крізь нейтронну зірку.

Також учені з'ясували, що завдяки магнітному полю магнетара вздовж екватора зірки виникають найсильніші викиди випромінювання. Саме воно призводить до появи "леза", тобто дуже потужного струменя з плазми, який рухається крізь магнетар майже зі швидкістю світла. При цьому струмінь несе в собі набагато більше енергії, ніж виділяється під час вибуху наднової.

Вчені дійшли висновку, що це плазмове "лезо" може на виході розрізати магнетар навпіл. Потім струмінь проходить ще деяку відстань і втрачає свою енергію. Саме цим можна пояснити появу більш тривалих гамма-сплесків, вважають учені.

Звичайно ж проходження "леза" крізь магнетар призводить до загибелі нейтронної зірки. Річ у тім, як вважають учені, що під час руху струмінь із плазми притягує до себе дедалі більше й більше речовини нейтронної зірки, що спричиняє нестабільність у структурі останньої.

Тепер автори дослідження, яке ще не пройшло експертну оцінку, хочуть з'ясувати, як саме помирає така нейтронна зірка після подібної катастрофи.

Фокус уже писав про те, що вчені запропонували ще одне ймовірне джерело появи гамма-сплесків і воно також пов'язане з нейтронними зірками.