"Перші, хто це побачив": у США робітники знайшли затонулий корабель 19 століття (фото)

Під час роботи над інфраструктурним проєктом у місті Сент-Августин будівельники у Флориді натрапили на дивовижну пам'ятку історії.

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Департамент транспорту Флориди (FDOT) займався проєктом вартістю 42 мільйони доларів, спрямованим на покращення міської дренажної системи. Під час копання в центрі Сент-Августина робітники виявили дерев'яні рештки корабельної аварії. Щоб ідентифікувати цю історичну реліквію, FDOT звернулася до археологічної фірми Southeastern Archaeological Research (Search), пише the Guardian.

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Процес розкопок очолили археологи Сем Тернер і Джеймс Дельгадо з Search. П'ять днів пішло на те, щоб обережно виявити залишки того, що виявилося рибальським човном 19-го століття. Це судно, хоч і скромне, мало велике значення, оскільки дозволяло зазирнути в минуле.

Команда використовувала контрольований тиск води, щоб видалити мул, який вкривав корабель. Джеймс Дельгадо з Search сказав: "Перший момент, коли ми побачили, як він систематично розкривається, коли ми працювали з різними шарами, був, як завжди, захопливим, тому що ти бачиш це першими".

Цей корабель, відомий як "невеликий однощогловий вітрильник з малою осадкою", використовували для риболовлі та збору молюсків у прибережних водах Фото: Daniel Fiore (Search, Inc) & Florida Department of Transportation, District Two

Цей корабель, відомий як "невеликий однощогловий вітрильник з малою осадкою", використовували для риболовлі та збору молюсків у прибережних водах.

Під час розкопок команді вдалося відновити частину нижньої частини корпусу корабля, який колись мав довжину від 7 до 9 метрів. Ділянка довжиною 6 метрів успішно збереглася.

Серед артефактів, знайдених на судні, — основа гасової лампи, дві шкаралупи кокосових горіхів, які, ймовірно, використовували як чашки, шкіряне взуття, яке, ймовірно, належало члену екіпажу, і монети 19-го століття.

"Це було більше, ніж просто саме судно. Це було нагадування про повсякденне життя людей. Це нагадування про реальність життя багатьох людей, як тоді, так і зараз. Ви встаєте, йдете на роботу і заробляєте на життя, щоб мати їжу на столі. Ти важко працюєш", — каже Дельгадо.

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Ця знахідка в Сент-Августині є особливо доречною з огляду на багате історичне минуле міста. Заснований у 1565 році, Сент-Августин є найстарішим постійним європейським поселенням у Сполучених Штатах, заснованим за кілька десятиліть до того, як Джеймстаун англійці колонізували.

А тому ця несподівана знахідка корабельної аварії 19-го століття в Сент-Августині, штат Флорида, є вікном у минулу епоху.

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