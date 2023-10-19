Пролежали на дні моря тисячі років: що приховує найдавніша корабельна аварія у світі (фото)

Коли ми думаємо про далеке минуле, легко уявити стародавні цивілізації ізольованими та роз'єднаними. Однак видатна знахідка, корабельна аварія "Докос", розповідає іншу історію.

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Мореплавство та морські дослідження набагато давніші, ніж вважалося, і корабельна аварія "Докос" є ідеальним прикладом цього. Датована протоелладським періодом, який тривав на території сучасної Греції з 2700 по 2200 роки до н. е., вона стала безцінним доказом того, що стародавні культури значною мірою залежали від їхньої здатності опановувати величезні води навколо них, пише Ancient Origins.

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Затонулий корабель "Докос", що лежить біля берегів Південної Греції поблизу острова Докос в Егейському морі, виявив лише у 1975 році підводний археолог і фотожурналіст Пітер Трокмортон. Попри свій вік, ця корабельна аварія дає цінну інформацію про стародавній світ.

Самого корабля вже давно немає, він біологічно розклався протягом століть у солоних морських глибинах. Однак те, що залишилося, — це розкиданий скарб стародавніх глиняних ваз і керамічних виробів, які колись були на борту судна.

Ці артефакти свідчать про те, що корабель, ймовірно, був торговим судном і перевозив товари повсякденного вжитку: глечики, амфори тощо, більшість з яких виготовлені в регіоні Стародавньої Арголіди. Ці предмети призначалися для торгівлі між жителями Міртоанського моря та Аргоської затоки. На жаль, корабель так і не дістався до місця призначення, зустрівши свою долю біля берегів острова.

Кам'яні якорі із затонулого корабля "Докос" Фото: Hellenic Ministry of Culture

Корабельна аварія в Докосі, одна з перших подібних розкопок у Греції, поставила перед археологами унікальні виклики. Нерівне морське дно ускладнювало дослідження, що призвело до винайдення ультразвукової високоточної системи визначення координат і позиціонування (SHARPS) для картографування підводних знахідок. Під час розкопок знайдено понад 15 000 керамічних виробів і цілих артефактів, які відкрили вікно у повсякденне життя давніх мореплавців.

Вік затонулого корабля, датований протоелладським періодом, між 2700 і 2200 роками до н. е., робить його одним з найстаріших у світі. Особливо важливою є велика колекція ранньоелладської кераміки, знайдена на цьому місці. Цей посуд унікальний, оскільки в цю епоху гончарний круг не був основною технологією.

Хоча ми не можемо з упевненістю сказати, чому затонув корабель, найімовірнішим поясненням є сильний шторм. Немає жодних доказів конфлікту чи піратства. Корабель лежав на давньому торговельному морському шляху, що простягався з Південної Евбеї до Саронічної та Арголідської заток, але удача була не на його боці. Шторм перекинув судно, перш ніж воно змогло вивантажити свій дорогоцінний вантаж і отримати прибуток.

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Зрештою, море зберігає давні таємниці, надаючи нам унікальну можливість зазирнути в життя стародавніх морських торговців. Те, що могло бути трагедією для стародавнього моряка, для нас стало дивом, пропонуючи скарбницю знань про минуле.

Корабельна аварія "Докос" є свідченням тривалого зв'язку між стародавніми цивілізаціями, який став можливим завдяки світовим водним шляхам.

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