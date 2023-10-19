Послання з пекла. Учені пояснили загадкові сигнали зі спекотної суперземлі недалеко від нас

Астрономи представили нову теорію, що пояснює дивні транзитні сигнали "пекельної планети" за 40 світлових років від нас.

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На відстані в 40 світлових років від нас 19 років тому астрономи виявили нову кам'янисту екзопланету, яка за параметрами нагадує Землю. Ця планета, названа 55 Cancri e, належить до класу суперземля, адже її діаметр у 2 рази більший за діаметр нашої планети, але в той самий час вона має у 8 разів більшу масу. Тут настільки висока температура, що близька до нас суперземля отримала прізвисько "пекельної планети". З моменту відкриття 55 Cancri e випромінювала дивні сигнали і вчені запропонували нову гіпотезу, яка пояснює їхню природу, пише Live Science.

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Пекельна планета

Екзопланета 55 Cancri e обертається навколо своєї зірки на дуже близькій відстані, яка менша за 2% відстані від Сонця до Землі. Через це рік тут триває всього трохи більше 17 земних годин.

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Вважається, що температура на стороні планети, яка завжди повернута до зірки, сягає 2400 градусів Цельсія, а на стороні, де панує вічна ніч — 1100 градусів Цельсія. Дослідники припускають, що 55 Cancri e завжди звернена до зірки тільки однією стороною. Хоча, як уже писав Фокус, цього року інша група вчених припустила, що планета все ж таки обертається і відбувається зміна дня і ночі на обох її сторонах.

Вчені, які опублікували своє дослідження в журналі Astrophysical Journal Letters, вказують на ще одну загадкову особливість планети 55 Cancri e. Річ у тім, що природа її транзитного сигналу до цього часу залишається незрозумілою, і автори дослідження запропонували своє рішення загадки, що не дає спокою астрономам уже 19 років.

Вважається, що температура на стороні планети, яка завжди звернена до зірки, сягає 2400 градусів Цельсія, а на стороні, де панує вічна ніч — 1100 градусів Цельсія. Фото: NASA

Загадковий сигнал

Транзитним сигналом називають видиме світло, яке можна спостерігати, коли 55 Cancri e проходить на тлі своєї зірки і світло, яке з'являється, коли планета проходить за зіркою. Як показують спостереження, коли "пекельна планета" перебуває за своєю зіркою з погляду Землі, то видиме світло, що виходить від планети, або взагалі зникає, або являє собою дуже сильний світловий сигнал. Водночас в інфрачервоному діапазоні світла транзитний сигнал завжди існує, хоча його потужність змінюється.

Автори дослідження вважають, що на планеті, де розташовано багато вулканів, періодично відбуваються виверження гарячого газу, який утворює атмосферу. Але ця атмосфера не може існувати довго, оскільки сильне випромінювання зірки знищує її. Коли відбуваються нові виверження вулканів, то атмосфера знову з'являється. Тобто, існують періоди, коли на "пекельній планеті" є атмосфера, і періоди, коли її не існує.

Що говорить нова гіпотеза?

Згідно з новою гіпотезою такі процеси можуть пояснити наявність дивних транзитних сигналів. Якщо на планеті немає атмосфери, то видиме світло не виходить з неї, але через те, що на поверхні екзопланети величезна температура, то вона випромінює інфрачервоне світло. Коли ж планета набуває атмосфери, то з'являється сигнал видимого та інфрачервоного світла.

За словами вчених, тепер залишилося тільки перевірити нову теорію за допомогою космічного телескопа Вебб. Він зможе з'ясувати, чи справді атмосфера на планеті 55 Cancri e така нестабільна.

Нагадуємо, що вчені з NASA показали нові фотографії покритого вулканами супутника Юпітера — Іо. До речі, такої кількості вулканів не знайти на жодному кам'янистому світі Сонячної системи, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що створено новий галактичний атлас, у якому зібрано 400 тисяч галактик поруч із Чумацьким Шляхом. Доступ до атласу відкритий не тільки для вчених, а й для любителів астрономії.