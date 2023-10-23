За крок до прірви. Людство стане свідком смерті всієї природи на Землі

Експерт попереджає, що домінування людей на планеті призведе до повного краху цілих екосистем і масового вимирання видів.

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У глобальному масштабі наша планета вступила в антропоцен — період часу, коли люди є силою, що домінує на Землі, що спричиняє зміни буквально у всіх екосистемах. Наш переважний вплив на атмосферу, гідросферу і біосферу призвів до того, що на планеті буквально не залишилося жодної екосистеми, захищеної від впливу людини, пише Science Alert.

Ба більше, вчені застерігають про тривожний сигнал — природу перестали розглядати як щось окреме від людства, а надалі вона може і зовсім втратити свою значущість для людей. За словами професора агрономії та агроекології в Університеті Далхаузі Дерека Лінча, на планету чекає похмуре майбутнє, якщо зміни у стосунках людини та природи не буде внесено просто зараз.

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Численні дослідження показують, що колоніальний перерозподіл видів, втрата середовища проживання, зміни клімату, надмірний видобуток копалин, забруднення пластиком або вічними хімічними речовинами — все це так чи інакше спричинено діями людини. До того ж у міру того, як кілька з цих чинників об'єднуються і впливають на планету в комплексі, екосистеми все частіше піддаються колапсу.

Лінч також стверджує, що пандемія COVID-19 наочно показала, як доля людства тісно пов'язана з долею всього живого на планеті. Адже фактично саме люди стали "резервуаром і джерелом інфекції для домашніх і диких тварин".

Статистика також свідчить про те, що антропоцен призвів до глобального занепаду біорізноманіття на Землі: масове вимирання видів фактично прискорилося в 1000 разів, порівняно з періодом до появи людини. У результаті Лінч наполягає, що подолання цієї кризи сьогодні є одним із найважливіших завдань людства.

Наприклад, проєкт "Напівземля" стверджує, що, лише зберігши 50% глобального поверхневого середовища проживання, людству вдасться зберегти близько 85% видів на планеті. Однак виділення землі для природи, як правило, пов'язане з низкою інших чинників, зокрема, позбавленням корінних народів їхніх земель.

Зазначимо, що до 2020 року розмір територій, що охороняються, значно збільшився: на 17% на суші та на 10% в океані. Лінч вважає, це дає надію, проте все ще залишаються питання щодо управління цими територіями. Водночас учений запевняє, що людство насправді здатне підтримувати біорізноманіття в усьому, за що береться.

За словами Лінча, якщо людство найближчим часом не почне вирішення цих антропогенних екологічних криз, імовірно, у майбутньому ми станемо свідками загибелі всієї природи на Землі. Ба більше, цей процес фактично буде запущено руками людини.

Раніше Фокус писав про те, що ймовірність вимирання людства в цьому столітті 1 до 6: що це означає.