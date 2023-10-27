Археологи знайшли найдавніший червоний пігмент із рослин: він ховався серед намистин (фото)

Серед колекції намистин Єрусалимського музею вчені виявили артефакти з особливим червоним кольором, що відрізнявся від типової охри. Дослідивши предмети, вчені зробили неймовірне відкриття.

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У музеї в Єрусалимі Лоран Давін натрапив на давню таємницю, заховану в колекції 15 000-річних намистин із мушель: його увагу привернув яскраво-червоний колір артефактів. Він помітив, що цей колір відрізняється від охри, якою зазвичай фарбували доісторичні предмети, й вирішив з'ясувати походження барвника, пише Smithsonian Magazine.

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Аналіз артефактів за допомогою спектрографії привів науковця до відкриття. Ці намистини, знайдені в ізраїльській печері Кебара, належать до натуфійської культури, виявилися найдавнішим відомим прикладом використання людиною рослин для створення червоного пігменту. Яскравий червоний відтінок виготовлений із коріння рослин родини маренових (Rubiaceae).

Натуфійська культура була першою культурою мисливців-збирачів, які перейшли до більш осілого способу життя в Леванті, що охоплював території сучасного Ізраїлю, Йорданії, Лівану, Сирії та Палестинських територій.

Вони не лише добували їжу, але й використовували рослини для виготовлення пігментів. Це свідчить про все більшу потребу в самовираженні в міру того, як суспільства розвивалися з плином часу.

Намистина з мушлі віком 15 000 років (ліворуч) із залишками органічного червоного барвника, виготовленого з коренів рослин (праворуч) Фото: Laurent Davin, CC-BY 4.0

Попередні дослідження доводять, що ранні люди використовували рослини не лише для харчування, але й для виготовлення одягу, кошиків, мотузок та прикрас. Однак доказів використання рослин у нехарчових цілях залишається мало через недовговічність рослинних матеріалів.

Джерелом цих намистин було Середземне море, однак, багато з цих намистин зараз розкидані по всьому світу. Завдяки розкопкам британських археологів у 1930-х роках, ці артефакти опинилися в колекціях музеїв по всьому світу.

До цього відкриття найдавніші відомі червоні пігменти рослинного походження датувалися близько 6 000 років тому. Однак захоплення людини червоним кольором сягає набагато глибших часів, адже свідчення того, що червоні пігменти з гірських порід і мінералів використовувалися для прикрашання різних предметів, навіть печерних стін, сягають 500 000 років тому. Використання червоної охри, знайденої в печері Кебара, також було досить поширеним.

Вітрина натуфійських артефактів (прикраси з кістки та мушель, кістяні та кам'яні знаряддя праці) Фото: Laurent Davin

Вибір натуфійської культури нового червоного пігменту рослинного походження, можливо, був способом передати повідомлення або значення, які зараз втрачені для історії. Їхнє творче самовираження представляло значний відхід від попередніх культур регіону.

Якщо на більш давніх стоянках можна було знайти кілька сотень намистин, то натуфійські пам'ятки можуть похвалитися тисячами, виготовлених з різних матеріалів, зокрема кісток, зубів, мушель, глини та навіть пір'я.

Точний процес, який використовували натуфійці для виробництва пігменту, залишається загадкою. Дослідники підозрюють, що вони викопували рослини, чистили, сушили, подрібнювали коріння, кип'ятили їх у воді, щоб витягти барвник, і давали йому перебродити.

Вибір маренових був дійсно мудрим, оскільки ця рослина дає яскравий і стійкий червоний колір. Червоні пігменти, виготовлені з маренових, виявлені у важливих історичних артефактах, від гробниці Тутанхамона до Туринської плащаниці та картин Вінсента Ван Гога. Цей червоний пігмент залишався у вжитку до 19 століття, коли синтетичні пігменти почали витісняти органічні.

Артефакти з печери Кебара, як і багато інших з різних місць, ніколи не були ретельно проаналізовані на предмет наявності в них пігментів і барвників рослинного чи тваринного походження. Майбутні дослідження з використанням таких методів можуть розкрити більше про ранні взаємовідносини між людьми та іншими видами.

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Девін і його команда сподіваються, що подальші дослідження проллють світло на одомашнення рослин. Аналізуючи залишки інструментів, знайдених у печері, вчені можуть виявити генетичний матеріал, який можна порівняти з сучасними рослинами, простеживши історію одомашнення маренових.

Окрім використання як джерела пігменту, в регіоні досі високо цінують стебла та листя маренових, які відомі своїми антиоксидантними та антибактеріальними властивостями.

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