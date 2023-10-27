Чоловіки все більше часу витрачають на домашні справи, та зміни надто повільні, - опитування

Жінки несуть значний тягар, коли йдеться про виконання домашніх справ. Ці завдання включають хатню роботу і, найголовніше, догляд за дітьми. Однак науковці спостерігають певний зсув у розподілі.

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Звіт "Становище батьків у світі" за 2023 рік під назвою "Зосередження турботи у кризовому світі" заглибився у світ турботи про дітей. У цьому звіті опитано 12 000 чоловіків і жінок, багато з яких є батьками, у 17 країнах. Метою дослідження стало зрозуміти, хто, як і для кого піклується, і що люди думають про це, пише Phys.org.

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Результати дослідження показали, що респонденти дуже високо цінують турботу. В онлайн-опитуванні люди в переважній більшості асоціювали її з позитивними термінами. "Любов" було словом, яке найчастіше згадувалося в усіх країнах, де проводили опитування. Також часто згадувалися такі слова, як "допомога", "захист", "увага", "відповідальність", "здоров'я", "доброта" і "сім'я".

Звіт також виявив, що більшість опитаних чоловіків стверджували, що вони займаються вихованням дітей і готові робити більше. Однак на їхньому шляху стоїть багато бар'єрів, зокрема суспільні норми та фінансові обмеження. Хоча дослідження вказує на певні зміни в динаміці, воно також показує, що темпи змін є надто повільними.

Зростає прагнення до більшої рівності у виконанні обов'язків з догляду за хворими. Нещодавно держави-члени Організації Об'єднаних Націй одноголосно проголосили 29 жовтня Міжнародним днем догляду та підтримки, визнаючи цінність догляду та необхідність більш справедливого розподілу обов'язків у родині

Забезпечення догляду за кимось може бути позитивним досвідом, сприяти розвитку емпатії та важливих стосунків. Однак нерівний розподіл обов'язків з догляду між чоловіками та жінками тривалий час перешкоджав участі жінок в оплачуваній роботі.

У 2018 році, за оцінками, 606 мільйонів жінок працездатного віку не могли працювати через постійну зайнятість домашніми справами. Це також негативно позначився на фізичному та психічному здоров'ї жінок.

Звіт "Становище батьків у світі" показав, що матері все ще несуть більшу частку обов'язків вдома, включаючи прибирання, фізичний та емоційний догляд за дітьми, приготування їжі та догляд за партнером. У середньому жінки повідомили, що виконують в 1,32 раза більше фізичного догляду за дітьми та в 1,36 раза більше прибирання в домі, ніж чоловіки в усіх досліджуваних країнах.

Однак у деяких країнах відбулися позитивні зрушення: батьки з таких країн, як Аргентина, Ірландія, Китай, Хорватія та Руанда, присвячують значну кількість годин різним завданням по догляду за дітьми та вдома загалом.

Ці зміни пояснюються такими факторами, як вплив COVID-19, еволюція гендерних норм, пов'язаних з доглядом за дітьми, та структурними факторами, такими як системи догляду та політика надання відпусток по догляду за дитиною.

У 15 країнах від 70% до 90% чоловіків погодилися з твердженням: "Я відчуваю таку ж відповідальність за догляд, як і моя партнерка". Обнадійливо, що в деяких країнах, таких як Південна Африка (85%) і Руанда (93%), чоловіки не погодилися з твердженням: "Хлопчиків не слід вчити шити, готувати їжу, прибирати або піклуватися про своїх братів і сестер".

Звіт також виявив, що чоловіки, які краще усвідомлюють свої емоції і відкриті до пошуку емоційної підтримки, у два-вісім разів частіше піклуються про члена сім'ї, ніж ті, хто не усвідомлює своїх емоцій.

Чоловіки, які проводили більше часу, піклуючись про інших, повідомляли про краще самопочуття. Ті, хто висловлював задоволення своєю участю у вихованні дітей, в 1,5 раза частіше погоджувалися з твердженням: "Я — людина, якою завжди хотів бути", і повідомляли про відчуття вдячності в житті.

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Дослідження показало, що значна частина людей в усіх країнах вживали заходів для покращення політики у сфері виховання. Більшість обговорювали це питання з друзями та родиною, деякі підписували або поширювали онлайн-петиції та відвідували заходи, спрямовані на покращення політики у сфері догляду.

Зрештою, полегшення розподілу домашніх обов'язків між чоловіками має важливе значення для добробуту і прогресу країн.

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