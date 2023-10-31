Чудовисько з кошмарів. Довжина найбільшого краба на Землі становить три метри (відео)

Дослідники зазначають, що йому вдалося встановити не тільки цей рекорд, а й ще один — краб на прізвисько Великий Татко став володарем найдовших ніг.

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Якби режисери колись вирішили зняти фільм про величезного краба, що нападає на людей в океані, він, імовірно, був би схожий на краба на прізвисько Великий Татко (Big Daddy). Вчені виміряли його розміри та дійшли висновку, що ця істота є найширшим крабом на Землі — його ширина від кінчика однієї ноги до кінчика іншої ноги становить неймовірні 3 метри 11 сантиметрів, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що Великий Татко став найширшим ракоподібним із тих, що коли-небудь перебували в неволі. Цілком може бути, що в океані десь мешкає гігант зі ще більшими ногами. Відомо, що ширина японського краба-павука становить 3,11 метра від клешні до клешні, а також він став рекордсменом з найдовшою ногою у крабів за всю історію спостережень — довжина його клешні склала неймовірні 1,3 метра.

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Життя найбільшого краба ледь не закінчилося ранньою смертю на рибному ринку в Японії. На щастя, ракоподібне потрапило на очі представнику Sea Life, який викупив його і доправив у резервуар із водою в Англії. Довгий час японський краб-павук провів у компанії людей, поки не помер 2016 року у віці 80 років.

За словами Скотта Блекера, який є куратором виставки, Великий Татко був для вчених кимось на кшталт "члена сім'ї". Дослідники припускають, що краб, імовірно, був "дуже літнім і помер від старості".

Зазначимо, що японські краби-павуки (Macrocheira kaempferi), як правило, живуть від 50 до 100 років. Цікаво, що тіло крабів перестає рости, щойно вони досягають зрілості, проте це не стосується їхніх клешень — ці придатки продовжують рости впродовж майже всього життя. Японська назва цих крабів "така-аші-гані", що в перекладі означає "краб із високими ногами". Науковці зазначають, що тіло крабів зазвичай сягає ширини близько 40 сантиметрів, тоді як їхні ноги можуть вирости до неймовірних 2 метрів.

Відомо, що довгі ноги допомагають крабам пересуватися і пробиратися до водоростей та інших рослин. Вони також використовують свої клешні, щоб розкривати раковини молюсків і збирати морські губки, які кріплять до панцирів як маскувальний засіб.

У дикій природі японських крабів-павуків можна зустріти надзвичайно рідко, оскільки більшу частину свого життя вони проводять, тиняючись навколо жерлових отворів. Однак навесні настає час спарювання і краби-павуки вирушають на мілководдя, щоб знайти собі пару. Ця подорож небезпечна сама по собі, проте рибалки зробили її ще більш небезпечною для крабів, які ризикують потрапити в рибальські сітки та бути з'їденими.

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