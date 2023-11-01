Без втрати привабливості. Учені назвали довжину вій, що робить людей красивішими (фото)

Занадто короткі та довгі вії зроблять нас менш привабливими в очах оточення, тоді як ідеальна довжина знаходиться десь посередині.

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Багато персонажів мультфільмів жіночої статі, як правило, володіють довгими віями, якими кліпають, у спробах привернути увагу шанувальників. До того ж, більшість жінок по всьому світу з дитинства нарікають на несправедливість — зазвичай у чоловіків вії завжди густіші та довші, пише Daily Mail.

У спробі роздобути вії своєї мрії жінки використовують туш для вій, нарощують вії або використовують накладні. Однак результати нового дослідження свідчать про те, що люди, ймовірно, приділяють цьому занадто багато уваги.

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У новому дослідженні команда з Плімутського університету зосередилася на вивченні того, яка довжина вій робить нас найпривабливішими. Вчені дійшли висновку, що любителям нарощувати довгі вії або використовувати накладні слід бути обережнішими з вибором.

Учені з'ясували, що подовжені вії справді роблять обличчя людей привабливішими. Однак це правило працює лише до певного моменту. Фактично команда встановила, що довжина ідеальних вій дорівнює третині ширини ока. Саме така довжина робить нас найбільш привабливими в очах оточення. Однак коли довжина вій перевищує цей показник, наші обличчя навпаки — стають менш привабливими в міру збільшення довжини вій.

Ще 2015 року вчені з Технологічного інституту Джорджії вивчили довжину вій різних ссавців і виявили, що у 22 видів вії становлять близько третини ширини ока. До цієї групи входили люди, снігові барси, верблюди та гігантські панди.

Далі вчені провели ще одне дослідження з використанням аеродинамічної труби й виявили, що ця довжина є оптимальною для відведення повітря, підтримання вологості очей і захисту їх від пилу. Однак досі вчені приділяли мало уваги тому, як довжина вій впливає на нашу привабливість.

У жінок на зображеннях або не було вій, або вії становили близько третини ширини їхніх очей, або вії становили приблизно половину ширини їхніх очей Фото: Scientific Reports

Щоб відповісти на це запитання, вчені відібрали 319 учасників, серед яких були азійці, європейці та афроамериканці. Учасникам запропонували поглянути на чотири зображення облич жінок із чотирьох етнічних груп:

азійки;

чорношкірі;

індійці;

білі.

Зазначимо, що у деяких жінок на фото або не було вій зовсім, або вони становили близько третини ширини їхніх очей, або вії становили близько половини ширини ока жінки. Далі реципієнтів попросили оцінити привабливість кожної жінки на фото. Загалом результати свідчать про те, що особи, у яких вії становлять одну третину ширини очей, оцінювалися як найбільш привабливі. Однак учені також помітили, що результати різнилися залежно від етнічної приналежності та осіб.

Наприклад, азійські учасники віддавали перевагу особам з довжиною вій 20%, тоді як інші учасники віддавали перевагу азійським особам з довжиною вій, яка становила 40% від ширини очей. Водночас білі учасники визнали більш привабливими чорношкірі обличчя з 45% довжиною вій.

У результаті команда зазначає, що сприймана привабливість жіночого обличчя підпорядковується функції перевернутої U: привабливість зростає в міру збільшення довжини вій, а потім знижується.

Раніше Фокус писав про те, що вчені визначили ідеальний об'єм талії.