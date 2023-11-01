З іклами, довгими щупальцями та гострими пазурами: як з'явилися вампіри, єті та кракени

Дослідники розповіли, які монстри насправді можуть бути реальними та що про це думає наука.

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Людство переслідують історії про фантастичних звірів і надприродних істот, які століттями передавалися з покоління в покоління. Перевертні, вампіри, єті та глибоководні монстри стали джерелом натхнення для незліченних оповідань, творів культури та фільмів, пише Science Focus.

Багато безстрашних дослідників вирушили в пустелі та віддалені ліси в надії зібрати переконливі докази існування цих монстрів. Однак деякі останки, на жаль, були ідентифіковані як реальні види, інші були визнані вигаданими, а треті досі залишаються предметом неймовірно жвавих суперечок.

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Водночас істоти, які все ще не описані наукою, відомі як криптиди. Фактично вони мають "прихований" статус, а вивченням цих загадкових істот займається криптозоологія. Однак, що вчені насправді думають про те, звідки з'явилися вампіри, кракени та єті.

Вампіри

Вампірів безліч разів зображували в літературі, кіно і телебаченні. Однак учені припускають, що легенда про цих істот виникла внаслідок одного з кількох вельми реальних захворювань.

Основним винуватцем виникнення легенди про вампіра називають порфірію — рідкісну групу захворювань, що спричиняють порушення у виробленні гема, молекули, виявленої в крові. Відомо, що порфірія призводить до накопичення токсинів у шкірі, що робить пацієнтів вельми чутливими до світла, спричиняє погіршення стану губ і ясен. Вчені вважають, що це може пояснити те, чому вампіри, як правило, зображуються як ікласті істоти з понівеченими обличчями.

Ще одна гіпотеза припускає, що описи вампірів перегукуються з деякими симптомами людей, які хворіють на туберкульоз, зокрема йдеться про блідість шкіри та кров навколо рота. Це захворювання надзвичайно заразне, що могло призвести до переконання, що вампіризм передається через пиття крові.

Утім, усе ще залишаються дослідники, які вважають, що легенди про вампірів виникли внаслідок нерозуміння і страху перед смертю та розкладанням. Після смерті шкіра стискається, створюючи ілюзію, що волосся і нігті продовжують рости.

Єті

Легенда про величезну двоногу волохату істоту з величезними ступнями, що блукає Гімалаями, існує вже кілька століть. Ідея про існування цих істот уже давно зацікавила дослідників і криптозоологів по всьому світу.

Легенда про мавпоподібного духа льодовика з'явилася в міфах народу лепча, що мешкає в Непалі, Бутані та північно-східній Індії. Однак широкої популярності єті набув лише на початку 20-го століття, коли про зустріч із ним завили британські альпіністи. Деякі з них також нібито роздобули зразки хутра, кісток і шкіри цих істот. Однак сучасна наука спростовує існування єті, а надані раніше зразки, як правило, належали іншим відомим науці тваринам.

Аналізи ДНК, проведені у 2014 і 2017 роках показали, що зразки, які видавали за єті, насправді належали бурим, чорним і білим ведмедям, а також іншим ссавцям.

Гігантська риба-весла, що виростає до 8 м завдовжки, можливо, послужила джерелом розповідей про величезних морських змій Фото: Alamy

Морські змії

Історії про гігантських морських змій, що досягають у довжину неймовірних розмірів, сягають сивої давнини. Однак стали найбільш поширеними в 15 столітті, коли європейці почали широко досліджувати океани.

Учені вважають, що причиною виникнення легенд про гігантських морських змій, імовірно, стала гігантська риба-весла — найбільша відстала риба у світі, яка здатна сягати близько 8 метрів у довжину і має звичку плавати вертикально.

Як правило, ці гігантські риби мешкають у помірних і тропічних водах, і більшу частину свого життя проводять у глибокому океані, проте часом вони здатні підійматися на поверхню океану. Дослідники також вважають, що це відбувається у відповідь на сейсмічну активність, а тому їх нерідко сприймають як провісників катастроф і загибелі.

Грифон

Перші легенди про дивну крилату істоту з тілом лева і головою орла з'явилися в 7 столітті до нашої ери в Середній Азії. Дослідники припускають, що натхненням для цих історій могли бути ранні відкриття скам'янілостей динозаврів. Одним з обговорюваних видів був протоцератопс, дзьобистий динозавр, який жив в Азії близько 71 мільйона років тому.

Відомо, що скам'янілі кістки цього динозавра були виявлені золотошукачами в пустелі Гобі близько 2000 років тому, проте перші описи грифонів все ж передують цій знахідці.

Легенди про кракена з'явилися через величезних глибоководних кальмарів Фото: Getty

Кракен

Не менш захопливою видається історія гігантської істоти, схожої на восьминога, яка руйнувала кораблі. Уперше цей образ з'явився в скандинавському фольклорі на рубежі 18-го століття. Однак історії про велетенське чудовисько зі щупальцями вже давно блукали по всій земній кулі.

Дослідники зазначають, що в цьому випадку реальність не така вже й далека від міфу. Наприклад, наприкінці 19-го століття вчені вперше описали гігантського кальмара, довжина якого становила близько 13 метрів, а на початку 20-го століття вчені виявили кальмара довжиною до 10 метрів.

Ці істоти мешкають на неймовірних глибинах, а тому їх надзвичайно складно вивчити. У результаті вченим відомо про них відносно мало: аналіз вмісту показав, що вони, ймовірно, харчуються рибою і дрібнішими кальмарами, але зовсім не моряками, як стверджують легенди.

Вчені також вважають, що їхнім головним супротивником є кашалоти, а сліди від присосок на китах натякають на те, що часом вони вступають в епічні битви. Попри свої великі розміри, такі кальмари навряд чи будуть здатні або схильні атакувати великі судна.

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