На Сонці стався вибух: утворився величезний "вогняний каньйон" завширшки більше, ніж США (відео)

Наразі достеменно не відомо, чи призвело це до коронального викиду маси і чи досягне він Землі.

Related video

За даними, зібраними космічними апаратами, що досліджують Сонце, 31 жовтня в південній півкулі нашої зірки з'явився "вогняний каньйон", який за шириною в 2 рази більший, ніж США. Тобто ширина цієї сонячної прірви становить 10 тисяч км, а довжина — 100 тисяч км. Його поява пов'язана з потужним виверженням магнітної нитки на Сонці, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Сонячні магнітні нитки являють собою величезну дугу з наелектризованої плазми, які підносяться над поверхнею Сонця. Ці нитки проривають атмосферу зірки, реагуючи на магнітне поле. Коли воно стає нестабільним, то плазмова нитка руйнується і це призводить до величезного вибуху, який спостерігав, зокрема, космічний апарат SOHO.

Сонячний фізик Кіт Стронг поділився вражаючими кадрами виверження на Сонці в соціальній мережі Х (колишній Twitter). За словами вченого, вибух був просто колосальним і на відео можна навіть побачити наскільки крихітною є Земля порівняно з плазмовою ниткою. Нитка почала рухатися спочатку дуже повільно, потім цей процес прискорився і коли стався розрив нитки, то сталося виверження.

Астрономи поки не знають, чи призвело це виверження на Сонці до появи коронального викиду маси, коли заряджена плазма з корони, верхнього шару атмосфери Сонця, виривається в космос. Якщо це і сталося, то також поки що невідомо чи міг бути цей викид спрямованим у бік Землі.

Якщо хоча б частина коронального викиду маси буде спрямована в бік нашої планети, то потік плазми, досягнувши Землі, може викликати появу вражаючих і дуже яскравих полярних сяйв на нашій планеті ближче до кінця тижня.

Якщо хоча б частина коронального викиду маси буде спрямована в бік нашої планети, то потік плазми, досягнувши Землі, може викликати появу вражаючих і дуже яскравих полярних сяйв на нашій планеті ближче до кінця тижня Фото: NASA

Такі сяйва виникають у полярних регіонах Землі, коли заряджені сонячні частинки після досягнення атмосфери нашої планети, врізаються в її верхній шар на швидкості до 72 млн км/год. Після цього сонячні частинки, завдяки магнітному полю Землі, переміщуються до полюсів.

В атмосфері Землі заряджені сонячні частинки вступають у взаємодію з молекулами місцевих газів і виникають полярні сяйва. Процес їхньої появи схожий на те, як працюють неонові вогні. Коли електрони збуджують молекули газу, то вони повинні повернутися до початкового стану, при цьому звільняючи енергію у вигляді світла. Колір неонових вогнів залежить від суміші газів усередині трубки, а колір полярних сяйв залежить від суміші газів в атмосфері.

За словами вчених, останнім часом з'являється дедалі більше дуже яскравих і барвистих полярних сяйв, і це відбуватиметься ще частіше, адже у Сонця незабаром настане сонячний максимум, тобто пік активності нашої зірки.

Як уже писав Фокус, цей пік активності може настати не 2025 року, як передбачалося, а вже наступного. При цьому новий сонячний максимум може принести із собою негативні наслідки для Землі.

Також Фокус писав про те, що приречені планети біля близької до нас зірки показали незавидне майбутнє Землі. Вчені провели вивчення кількох планет, які обертаються навколо схожої на Сонце зірки. Вони повинні зникнути і на Землю може чекати те ж саме.