110 млн людей під загрозою. Ель-Ніньйо спричинить сильні дощі та принесе голод

Дослідники вважають, що пік продовольчої кризи припаде на кінець 2023 і початок 2024 років.

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Вчені десятиліттями попереджали про кліматичну кризу, яка обрушиться на Землю через глобальне потепління. Тепер учені повідомили про те, що наша планета вже фактично переступила з ери "глобального потепління" в еру "глобального кипіння". У результаті 2023 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень, але навіть це ще не кінець, пише SciTechDaily.

Раніше вчені вже заявили, що в Тихому океані у свої права вступило Ель-Ніньйо, яке, як припускають вчені, досягне свого піка вже до кінця нинішнього року — початку наступного. Відомо, що це явище порушує характер випадання опадів по всій планеті й тепер вчені вважають, що на нас чекають неоднозначні наслідки для виробництва харчів.

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Згідно з прогнозами вчених, які входять до Мережі систем раннього попередження про голод (FEWS NET), надто велика кількість опадів у деяких регіонах та їх нестача в інших вплине на врожайність сільськогосподарських культур. Вчені припускають, що близько 110 мільйонів людей по всьому світу опиняться без доступу до продовольчої допомоги.

Зазначимо, що Ель-Ніньйо є природним кліматичним явищем, для якого характерна вища температура поверхні в центральній і східній тропічній частині Тихого океану. Раніше вченим уже вдалося встановити, що сильні Ель-Ніньйо безпосередньо впливають на погоду і кількість опадів по всьому світу.

Останні прогнози вчених припускають, що явище набиратиме обертів до кінця 2023 року, а потім зникне до середини 2024 року. Передбачається, що Ель-Ніньйо сприятиме високому рівню відсутності продовольчої безпеки в деяких регіонах Землі.

Під час нового дослідження вчені створили карту впливу Ель-Ніньйо на ключові товарні культури, зокрема:

кукурудзу;

рис;

сою;

сорго.

Зазначимо, що для створення карти вчені використовували аналіз історичних даних врожаїв сільськогосподарських культур і кліматичних даних у період з 1961 по 2020 роки. За словами помічника наукового співробітника наукової групи FEWS NET Вестона Андерсона, Ель-Ніньйо впливають на врожайність сільськогосподарських культур як мінімум на чверті орних земель світу. Водночас науковці зазначають, що існує невизначеність у тому, як саме цього року це явище вплине на продовольчу кризу.

Автори дослідження вважають, що нинішнє явище Ель-Ніньйо, ймовірно, призведе до низьких врожаїв кукурудзи на півдні Африки та в Центральній Америці — воно буде спричинене посухами. Передбачається, що в Австралії знизиться врожайність пшениці, а зниження врожайності рису торкнеться Південно-Східної Азії. Водночас урожайність сої може підвищитися.

Під час дослідження вчені також проаналізували, як, імовірно, розвиватиметься продовольча криза на Землі внаслідок посилення Ель-Ніньйо, і дійшли висновку, що приблизно 110 мільйонів людей по всьому світу можуть опинитися без доступу до необхідного продовольства.

Раніше Фокус писав про те, якою буде зима 2023 року: вчені вважають, що багато що залежить від Ель-Ніньйо, що панує в Тихому океані.