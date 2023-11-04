Стародавній центр торгівлі більший за Помпеї у 5 разів: археологи знайшли портове місто в Марокко

Археологи знайшли стародавнє портове місто у Марокко. Воно займає площу у 5 разів більшу за Помпеї й колись, ймовірно, відігравало вирішальну роль у торгівлі.

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У Марокко, неподалік від столиці Рабат, археологи виявили залишки стародавнього портового міста, яке незабаром може стати новою принадою для туристів і науковців. Це захопливе відкриття, представлене дослідниками з Національного інституту археологічних наук і спадщини Марокко, дозволяє зазирнути в минуле колись процвітаючого міського центру, пише Phys.org.

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Ділянка, відома як Челла, займає величезну площу в понад 3 квадратних кілометри, що приблизно в п'ять разів більше, ніж Помпеї. Вчені вважають, що спочатку Челлу заселяли фінікійці, а місто згодом перетворилося на важливий форпост Римської імперії з другого по п'яте століття.

Некрополь та навколишні поселення стратегічно розташовані вздовж Атлантичного океану та річки Бу-Регрег. Серед визначних знахідок — цеглини з написами пунічною мовою, яка існувала ще до прибуття римлян у Марокко.

Ще цікавішим є те, що Челла розташована біля води, що свідчить про те, що вона була важливим торговельним центром. Ймовірно, місто відігравало вирішальну роль у сприянні обміну різними матеріалами, включаючи імпорт італійського мармуру та експорт африканської слонової кістки. За словами Абделазіза Ель Хаярі, професора доісламської археології, ці нещодавні розкопки показують багатство міста, але попереду ще багато відкриттів.

Одним із найцікавіших аспектів цих розкопок є той факт, що справжній порт Челли досі не знайдений. Це залишає відкритою можливість виявлення ще важливіших історичних свідчень у найближчі місяці та роки.

Ба більше, нові відкриття виходять за межі центру Челли, пропонуючи унікальну можливість дослідити райони, ніколи не вивчені детально. На нещодавній пресконференції археологи представили статую жінки, можливо, божества чи правительки, загорнуту в тканину. Це перша статуя такого роду, знайдена в Марокко з 1960-х років.

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Мехді Бен Саїд, міністр молоді, культури та комунікацій Марокко, впевнений, що близькість цих руїн до столиці приваблюватиме туристів, як місцевих, так і іноземних. З березня уряд інвестував у проєкт 487 000 доларів, і планує подвоювати фінансування щороку, доки розкопки не завершаться. Мета — перетворити Челлу на яскравий та освітній центр, що приваблюватиме відвідувачів з усього світу.

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