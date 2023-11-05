Синя пляма. NASA показало новий знімок Юпітера: чому планета має дивний вигляд (фото)

Нову фотографію газового гіганта зробив космічний телескоп "Габбл" в ультрафіолетовому діапазоні світла.

Related video

NASA опублікувало новий знімок Юпітера, який приурочений до двох важливих подій, що сталися з газовим гігантом цього тижня. По-перше, Юпітер 1-2 листопада перебував на найближчій відстані від Землі — 595 млн км, а по-друге планета перебувала в протистоянні. Це означає, що Юпітер 2-3 листопада було видно на небі розташованим прямо навпроти Сонця таким чином, що Земля опинилася між цими двома об'єктами. Але зображення Юпітера є унікальним, бо одна з його головних особливостей виглядає зовсім по-іншому, пише Forbes.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На фотографії Юпітера від космічного телескопа Габбл можна побачити дещо незвичайне, що робить цей знімок унікальним. Гігантський атмосферний шторм, відомий як Велика червона пляма (найбільший шторм у Сонячній системі), виглядає не червоним, а синім.

Важливо

Повернення Оріона, яскравий Юпітер і повний Місяць: астрономічні події в листопаді 2023 року (фото)

Річ у тім, що телескоп Габбл зробив цю фотографію в ультрафіолетовому діапазоні світла, довжина хвилі якого набагато коротша, ніж у видимого світла. Люди не можуть побачити ультрафіолетове світло, тому знімок був оброблений. Телескоп Габбл зафіксував три довжини хвилі ультрафіолетового світла, кожній з яких вчені присвоїли синій, зелений і червоний колір, щоб ми з вами могли насолодитися цим знімком.

На фотографії Юпітера від космічного телескопа Габбл можна побачити дещо незвичайне, що робить цей знімок унікальним. Гігантський атмосферний шторм, відомий як Велика червона пляма (найбільший шторм у Сонячній системі), виглядає не червоним, а синім Фото: NASA

Недалеко від екватора Юпітера, якщо подивитися на нижню частину зображення, ми бачимо знамениту Велику червону пляму. Це антициклонічний шторм, розмір якого можна порівняти з розміром Землі. Цей шторм виглядає не червоним, а синім тому що частинки хмар на великій висоті над цим штормом поглинають світло в ультрафіолетових довжинах хвиль.

Астрономи вважають, що розмір цього атмосферного шторму постійно змінюється, хоча в ньому продовжують дути вітри зі швидкістю понад 500 км/год проти годинникової стрілки між двома смугами хмар, що рухаються до шторму в протилежних напрямках.

На знімку телесопа Хаббл 2019 року також видно Велику червону пляму, але тут вона має свій звичайний колір Фото: NASA

4 роки тому вчені з'ясували, що Велика червона пляма зменшується в розмірах, але чому це відбувається наразі невідомо. Це одна з причин, через яку астрономи використовують телескоп Хаббл для спостережень за Юпітером під час протистояння. Тільки в цей час планету можна побачити повністю, а до того ж Юпітер у цей час найяскравіший.

Нове зображення газового гіганта є частиною великого дослідження атмосферних штормів на Юпітері. Вчені хочуть більше дізнатися про найглибші хмари планети, а також визначити їхню структуру.

Зараз найяскравішим об'єктом у нічному небі є Венера, але в найближчі пару тижнів дуже яскравим також буде і Юпітер. Щоб його побачити неозброєним оком потрібно дивитися після настання сутінків на схід, або ж перед світанком на захід. Якщо ж використовувати бінокль або телескоп, то можна буде побачити і чотири головні супутники газового гіганта у вигляді точок, що світяться — Каллісто, Ганімед, Європу та Іо.

Нагадуємо, що яскравим у нічному небі найближчими днями буде не тільки Юпітер, а й Уран. Як побачити цей крижаний гігант, Фокус уже писав.