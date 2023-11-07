Подарунок від мозку. Учені пояснили, чому час сповільнюється перед лицем смерті

Більшість людей, які зіткнулися з досвідом близьким до смерті, розповідають, що в цей момент час відчувається зовсім інакше, тепер ми знаємо чому.

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Люди, яким довелося подивитися в обличчя смерті та вціліти, запевняють, що в момент, коли ми стикаємося з майже фатальним досвідом, час ніби сповільнюється. У новому дослідженні вчені спробували з'ясувати, чому це відбувається насправді, пише Daily Mail.

Психологиня з Ліверпульського університету Джона Мурса в Англії, професорка Рут Огден нещодавно написала звіт, у якому розкрила, чому час може сповільнюватися під час автокатастрофи, серцевого нападу або інших подій, що ставлять нас перед обличчям смерті.

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На думку дослідниці, уповільнення часу насправді пов'язане з нашим мозком. По суті, він робить усе, щоб збільшити наші шанси на виживання. Передбачається, що сповільнення часу, яке ми відчуваємо, може означати, що мозок переходить у гіперфокусування, внаслідок чого в людини більше шансів відреагувати на ситуацію.

За словами Огден, те, як наш мозок обробляє час, тісно пов'язане з тим, як він обробляє емоції. Це пояснюється тим, що ділянки мозку, які регулюють емоції, пов'язані з обробкою часу. По суті, під час загострення емоцій відбувається активація, викликана мозком, щоб зберегти якусь стабільність — це змінює його здатність обробляти час.

Учені також вважають, що уповільнення часу перед лицем смерті може бути частиною реакції "бий або біжи", яка спрацьовує, коли людина відчуває загрозу. Простими словами, наш мозок готує нас до того, щоб або відреагувати на ситуацію, або відступити.

Поспіх у небезпечній ситуації може лише погіршити становище, а тому наш мозок уповільнює відчуття часу, щоб дати нам час "віддихатися і сформулювати стратегію". Наприклад, дослідження 2012 року, проведене вченими з Університету Турку у Фінляндії, показало, що уповільнення часу можна також пояснити за допомогою нашого внутрішнього годинника.

Ідея вчених полягала в тому, що при збільшенні швидкості годинника протягом виміряного інтервалу відбувається більше тактів. При цьому більша кількість тактів означає більшу тривалість, унаслідок чого людина переоцінює розглянуту тривалість. Причому вчені дійшли висновку, що це відбувається не тільки в ті моменти, коли ми стикаємося віч-на-віч зі смертю.

Ще 2017 року професор соціології в коледжі Еккерд Майкл Флаерті виявив, що час може сповільнюватися не тільки на порозі смерті, а й коли людина вирушає в нову подорож. Вчений запевняв, що відчуття часу може сповільнюватися, коли ми стикаємося з новим досвідом, наприклад, опановуємо складну навичку або вирушаємо у відпустку в раніше невідоме місце.

Крім того, вчені виявили, що час також може сповільнюватися в ситуаціях, коли майже нічого не відбувається або відбувається вкрай мало. Простими словами, час відчувається зовсім інакше, року складність ситуації виходить за рамки звичного.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися повертати до життя мозок, який помер дві години тому.