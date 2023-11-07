40% людей обирають незнання, щоб виправдати егоїстичну поведінку, — дослідження

Уявіть, що у вас є можливість зробити вибір, який вплине як на вас, так і на когось іншого, але замість того, щоб прийняти зважене рішення, ви навмисно обираєте залишатися в невіданні. Дивно, але нещодавнє дослідження виявило, що значна частина людей воліли б не знати наслідків своїх дій.

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Згідно з новим дослідженням, 40 відсотків людей воліли б не знати наслідків своїх дій — обираючи незнання — щоб мати виправдання діяти егоїстично, пише IFLScience.

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"Прикладів такого свідомого небажання знати безліч у повсякденному житті, наприклад, коли споживачі ігнорують інформацію про проблемне походження продуктів, які вони купують, — говорить провідна авторка дослідження Лінь Ву, магістерка, докторантка Амстердамського університету в Нідерландах. — Ми вирішили дослідити, наскільки поширеним є це явище. Ми хотіли дізнатися, наскільки поширене і наскільки шкідливе свідоме ігнорування, а також чому люди вдаються до нього".

Вони поставили собі за мету зрозуміти поширеність і причини того, що вони називають "навмисним ігноруванням". Для цього вони проаналізували 22 попередні дослідження за участю загалом 6 531 учасника, які проводилися в дослідницьких лабораторіях або онлайн. У кожному дослідженні учасники мали можливість дізнатися про наслідки своїх рішень або залишитися в невіданні щодо потенційних впливів.

Наприклад, в одному дослідженні учасники мали вибір: отримати 6 доларів для себе і 1 долар для іншої людини або взяти 5 доларів для себе і віддати стільки ж іншій людині. Другий варіант був явно більш альтруїстичним. Коли учасники знали про наслідки свого вибору, 74% з них обрали альтруїстичний варіант.

Однак, коли учасники перебували в невіданні, не знаючи, як їхні рішення вплинуть на інших, але усвідомлюючи 50% ймовірність негативного впливу, ситуація змінилася. У цьому сценарії учасники мали можливість дізнатися про наслідки свого вибору.

Дивовижно, але дослідження показало, що 44% осіб, які приймали рішення, вирішили залишатися необізнаними, уникаючи інформації, яка могла б поставити під сумнів їхній егоїстичний вибір.

Дослідники стверджують, що таке свідоме ігнорування дозволяє людям продовжувати діяти егоїстично, зберігаючи водночас ілюзію альтруїзму. По суті, деякі люди активно уникають інформації, особливо якщо вона безпосередньо стосується їхнього вибору.

Результати цього метааналізу ще більше підтверджують цю ідею. За словами Шауля Шалві, співавтора дослідження і професора поведінкової етики в Амстердамському університеті, люди, які вирішили дізнатися про наслідки своїх дій, на 7% частіше приймали альтруїстичні рішення порівняно з тими, хто отримував інформацію за замовчуванням. Це свідчить про те, що по-справжньому щедрі люди більш схильні шукати інформацію про наслідки свого вибору.

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Шалві зазначив, що результати дослідження є цікавими, оскільки вони свідчать про те, що багато альтруїстичних вчинків не зумовлені лише справжнім піклуванням про інших. Натомість на них може впливати суспільний тиск і бажання підтримувати позитивне самосприйняття. Оскільки щедрість часто вимагає особистих жертв, незнання може стати для декого легким виходом із ситуації.

Хоча це дослідження проливає світло на поширеність свідомої необізнаності у прийнятті рішень, необхідні подальші дослідження, щоб вивчити, як така поведінка проявляється в різних умовах і культурах. Крім того, дослідники шукатимуть шляхи подолання та зміни такого мислення, щоб сприяти прийняттю більш поінформованих та безкорисливих рішень.

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