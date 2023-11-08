У людини кожна ніздря має власний нюх: як це працює

Дослідники виявили незвичайний нюанс у роботі нашого носа і сигналах, що надсилаються в мозок.

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Учені з'ясували, що сприйняття людиною різних запахів може змінюватися залежно від того, яка з ніздрів залучена, пише IFLScience.

Дослідники спостерігали за активністю мозку 10 випробовуваних, коли вони вдихали різні запахи. Автори дослідження з'ясували, що кожен носовий хід реагує на запахи незалежно, а це означає, що може існувати невелика різниця в тому, як дві ніздрі реагують на певний запах.

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Наприклад, попередні дослідження показали, як гризуни переміщуються до джерела запаху, вловлюючи різницю в концентрації запаху у двох ніздрях. Але досі було невідомо, чи кодують людські носи запахи як поодинокий стимул або як два окремі сигнали.

В експерименті взяли участь 10 осіб з епілепсією, в голові яких було встановлено внутрішньочерепні глибинні електроди для визначення природи їхніх нападів. Автори дослідження використовували ці раніше встановлені пристрої у власних цілях, щоб побачити активність нюхової кори головного мозку випробовуваних під час тесту.

У рамках дослідження учасникам пропонували понюхати запахи банана, кави та евкаліпта, які подавалися через трубочки в кожну з ніздрів. Мозкову активність відстежували, коли запахи подавали в ліву, праву або обидві ніздрі.

Учені з'ясували, що запахи, які вдихалися обома ніздрями одночасно, викликали в мозку дві різні реакції: права ніздря надсилала сигнал до нюхової кори правої півкулі, а ліва — до лівої півкулі. Обидва сигнали не були абсолютно ідентичними, а це дає змогу припустити, що кожна ніздря надає своєму господареві унікальний досвід.

У разі, коли один і той самий запах подавався в кожну ніздрю окремо, моделі активності були схожими, але не ідентичними.

"Наше дослідження продемонструвало, що інформація про запах із двох ніздрів тимчасово розділена в первинній нюховій корі", — зазначають автори дослідження.

Іншими словами, робота показує, як запах, що потрапляє до певної ніздрі, викликає реакцію у відповідній півкулі мозку, водночас протилежна півкуля активізується лише приблизно за пів секунди. Таке вміння дозволяє людям ідентифікувати джерела запаху майже так само добре, як це роблять гризуни.

Нагадаємо, вчені розповіли, чому нам так складно відчувати власний запах. Дослідники вважають, що людський нюх багато в чому може бути кращим за нюх тварин, які вважаються нишпорками, але власний запах часом розпізнати не так легко.