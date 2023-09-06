Втомилися від себе. Учені розповіли, чому нам так складно відчувати власний запах

Дослідники вважають, що людський нюх багато в чому може бути кращим за нюх тварин, які вважаються нишпорками, але власний запах часом розпізнати не так легко.

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У нашому носі розташовано близько 400 різних нюхових рецепторів, здатних розпізнавати 10 типів запахів і понад трильйон ароматів. Людський нюх часом порівнюють з нюхом видів-шукачів, наприклад, собак, мишей або свиней. Однак розпізнати свій власний аромат нам насправді не так-то просто, пише Live Science.

За словами молекулярного нейробіолога з Університету Дьюка Хроакі Мацунамі, говорити про те, що людина не здатна розпізнати власний запах — насправді не зовсім правильно. Учені вважають, що нюх був одним із перших почуттів, що розвинулися в людини. Попереднє дослідження навіть показало, що луді краще виявляють ароматичні сполуки, ніж собаки — цьому ми завдячуємо своєю еволюційною історією мисливців-збирачів.

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Мацунамі зазначає, що ми здатні відчувати власні запахи, проте з часом втрачаємо чутливість до нього. Нейробіолог зазначає, що це стосується не лише нашого персонального запаху, а й будь-якого іншого, як-от запах парфумів чи нашого будинку. Цей процес відомий дослідникам як "втома від запаху", проте причини його виникнення все ще не повністю зрозумілі. Науковці припускають, що "втома від запаху" може бути внаслідок змін в нюхових рецепторах або в тому, як мозок реагує на конкретний запах.

За словами нейробіолога з Університету Брауна Рейчел Херц, наша здатність уловлювати власний запах може посилюватися в певних ситуаціях. Наприклад, запах нашого тіла вельми унікальний, а тому ми вельми гостро реагуємо на найменші його зміни. Наприклад, якщо в нас був напружений день або ми з'їли страву з часником, ми, ймовірно, відчуємо цей запах у поті або слині.

Більш ранні дослідження також виявили зв'язок між запахом і дюжиною різних хвороб. Наприклад, дихання з ароматом гнилих фруктів може вказувати на діабет, а піт з ароматом свіжоспеченого хліба може вказувати на черевний тиф, а хвороба Паркінсона нібито випромінює деревний мускусний запах.

Вчені також зазначають, що крім здоров'я, наш запах також пов'язаний з нашими соціальними стосунками. Наприклад, у дослідженні 1995 року вчені попросили жінок обнюхати футболки чоловіків, які уникали ароматизованих продуктів. Результати дослідження показали, що щось у запаху нашого тіла рекламує нашу унікальну сукупність головного комплексу гістосумісності.

Навіть коли ми прагнемо до генетично різних статевих партнерів, ми використовуємо запах, щоб судити про схожість наших друзів, і часто надаємо перевагу тим, хто пахне як ми. Це пов'язано з тим, що ми живемо в схожому середовищі. За словами Мацунамі, люди часто використовують нюх як спосіб оцінити іншого порівняно із самим собою і використовуємо запах, щоб класифікувати людей, залежно від того, яку роль ми б хотіли, щоб вони виконували в нашому житті.

Оскільки люди здебільшого істоти візуальні, нюху просто не приділяють такої самої уваги, як іншим органам чуття, і багато його аспектів залишаються невідомими.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли запах, який люблять усі люди на Землі.