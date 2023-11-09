Кінець життя на Землі. Зникнути можуть удвічі більше рослин і тварин, ніж вважалося раніше

Нове дослідження показує, що під загрозою зникнення сьогодні перебуває вдвічі більше істот, ніж раніше припускали вчені.

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Кліматична криза обрушилася на планету, внаслідок чого світ зіткнувся з неймовірними хвилями тепла, масштабними лісовими пожежами та екстремальними погодними явищами. Усе це призвело до того, що багато видів тварин і рослин втратили своє звичне середовище існування та опинилися під загрозою зникнення, пише Daily Mail.

Вчені й раніше проводили подібні перевірки, що показують скільки видів опинилися на межі зникнення внаслідок людської діяльності та змін клімату. Однак нове дослідження показує, що раніше вчені недооцінили завдані збитки — результати показують, що під загрозою зникнення сьогодні опинилося вдвічі більше тварин і рослин, ніж вважалося раніше.

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Нове дослідження було проведене доктором Акселем Хорчкірхом з Люксембурзького національного музею природної історії. Під час дослідження вчений проаналізував 14 669 видів, на частку яких припадає 10% біорізноманіття Європи. Результати дослідження показують, що п'ята частина всіх європейських видів, близько 2 мільйонів, перебуває під загрозою. Наприклад, до списку увійшли:

синій кейл;

акула-ангел;

європейська норка;

гігантська ящірка Ла-Гомери;

айстра Піренейська;

висока іспанська ялиця та інші.

Вчені також виявили, що безхребетні, зокрема комахи, двостулкові молюски та головоногі молюски, піддаються набагато більшому ризику, ніж піддавалися раніше. За словами Хорчкірха, наразі найбільшу загрозу для флори і фауни становить зміна використання сільськогосподарських земель, зокрема деревних плантацій.

Біорізноманіття Європи перебуває під загрозою через низку чинників, але в районах Середземномор'я та Альп зберігається найвища щільність різних видів Фото: Axel Horchkirc

Команда виявила, що 2 389 з оцінених видів були класифіковані як такі, що перебувають під загрозою зникнення. До цієї групи увійшли 18% хребетних, 24% безхребетних і 27% рослин. Найбільш лячним здається те, що результати нового дослідження вдвічі перевищують попередні оцінки вчених, згідно з якими під загрозою зникнення перебувають лише 10% безхребетних.

У результаті автори дослідження зазначають, що необхідно вжити додаткових заходів для захисту видів безхребетних. Доктор Хочкірх наполягає, що людству необхідно докласти більше зусиль для збереження видів комах. Для цього потрібно розробити та реалізувати плани дій зі збереження.

На цьому графіку показано, як різні загрози впливають на види, занесені до червоного списку Фото: Axel Horchkirc

Команда також виявила, що найбільшою загрозою біорізноманіттю Європи є зміни у використанні сільськогосподарських земель. Водночас учені попереджають, що припинення сільського господарства насправді може завдати флорі та фауні ще більшої шкоди. Річ у тім, що більшість видів опинилися під загрозою зникнення через перетворення природних земель на сільськогосподарські угіддя, а також інтенсифікацію методів ведення сільського господарства. Водночас одним із чинників також стала відмова від сільськогосподарських угідь.

До слова, більш ранні дослідження також показали, що в найближчому осяжному майбутньому людство може втратити половину всіх майбутніх ліків. Причиною тому зникнення великої кількості рослин. Попередні дослідження вчених також показали, що близько 45% квіткових рослин у всьому світі перебувають під загрозою зникнення.

Раніше Фокус писав про те, що названо найбільш уразливий клас хребетних, який може загинути.